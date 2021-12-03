Psikiyatrik bozukluk diyabeti tetikliyor

Psikiyatrik bozukluğu olan kişilerde, en sık görülen diyabet türü "tip 2 diyabet" riskinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Danimarkalı bilim insanları öncülüğünde yapılan araştırmada, psikiyatrik bozukluğu olan bireyler arasında tip 2 diyabetin yaygınlığının ortak kırılganlığa işaret ettiği aktarılırken, bilimsel makalelerin yer aldığı dört elektronik veri tabanı incelendi. Herhangi bir bozukluğu olan kişilerin yüzde 40'ında tip 2 diyabet gözlenirken, yeme bozukluğu olanların yüzde 21'i, madde kullanım bozukluğu olanların yüzde 16'sı, anksiyete bozuklukları olanların yüzde 14'ü, bipolar bozukluk yaşayanların yüzde 11'i ve psikoz olanların yüzde 11'inde tip 2 diyabete rastlandı. Bulgular, zihinsel engelli kişilerin diyabet olma olasılığının ise yüzde 8 olduğunu gösterdi.