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03 Aralık 2021 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:03 Aralık 2021 Cuma 08:30:00

Psikiyatrik bozukluk diyabeti tetikliyor

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Psikiyatrik bozukluğu olan kişilerde, en sık görülen diyabet türü "tip 2 diyabet" riskinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı. D

Psikiyatrik bozukluğu olan kişilerde, en sık görülen diyabet türü "tip 2 diyabet" riskinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Danimarkalı bilim insanları öncülüğünde yapılan araştırmada, psikiyatrik bozukluğu olan bireyler arasında tip 2 diyabetin yaygınlığının ortak kırılganlığa işaret ettiği aktarılırken, bilimsel makalelerin yer aldığı dört elektronik veri tabanı incelendi. Herhangi bir bozukluğu olan kişilerin yüzde 40'ında tip 2 diyabet gözlenirken, yeme bozukluğu olanların yüzde 21'i, madde kullanım bozukluğu olanların yüzde 16'sı, anksiyete bozuklukları olanların yüzde 14'ü, bipolar bozukluk yaşayanların yüzde 11'i ve psikoz olanların yüzde 11'inde tip 2 diyabete rastlandı. Bulgular, zihinsel engelli kişilerin diyabet olma olasılığının ise yüzde 8 olduğunu gösterdi.

Etiketler : Psikiyatrik bozukluk diyabeti tetikliyor tip 2 diyabe
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