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24 Haziran 2019 08:00 | Pazartesi

Prostata çare keçiboynuzu çayı

Keçiboynuzuyla hazırlanan çay, başta prostat olmak üzere pek çok hastalığa şifa oluyor. 

Keçiboynuzunun prostat enfeksiyonlarının tedavi sürecinde etkili olduğu ve erkeklerde prostat kanseri riskini azalttığı biliniyor. Kemiklerin güçlenmesine yardımcı olan keçiboynuzu çayı, kemik erimesine karşı da koruyucu özelliktedir. İçeriğinde bulunan çinko, potasyum ve demirle, kan hücrelerinin yapımında etkili olduğu bilinen çay, aşırı kilo kaybı, kansızlık ve demir eksikliği tedavisinde destekleyicidir. 

SİNDİRİME YARDIMCIDIR 

Balgam söktürücü özelliğiyle akciğeri rahatlatır. Bronşları açar ve nefes alış verişini düzenlemeye yardımcı olur. Çocuk ve yetişkinlerde ishale karşı kullanılan çay, bağırsak parazitlerinin yok edilmesinde faydalıdır. Sindirime yardımcı olur, midede yanma ve şişkinlik gibi sorunların azalmasında etkilidir. Keçiboynuzu çayı 2 şekilde hazırlanır. Demleme şeklinde yapılan ilk tarifte, 5 adet yıkanmış keçiboynuzu bir litre kaynamış suda 45 dakika bekletilir. Eğer keçiboynuzları suya parçalanarak atılırsa, 20 dakika beklemek yeterlidir. Diğer bir hazırlama yöntemiyse haşlama şeklindedir. Kaynamakta olan yarım litre suya 5 adet keçiboynuzu atılarak, kısık ateşte 10 dakika kaynatılır. Sonrasında süzülerek sıcak ya da soğuk olarak içilir.  

SİGARA BAĞIMLILARI İÇMELİ

Yarım litre suya, 7-8 tane keçiboynuzunu kırarak atın ve kaynatın. Kaynamış bu suyu sabah ve akşam aç karnına için. 3 gün sonra balgam atmaya başlarsınız. Özellikle sigara tiryakilerinin bu kürü uygulamaları tavsiye edilir. 

GÜNDE İKİ BARDAK

Orta büyüklükteki keçiboynuzundan 6-7 tanesini önce soğuk suda yıkayın. Daha sonra bunları küçük küçük kırarak, kaynamakta olan yarım litreye yakın suyun içine atın. Kısık ateşte yedi-sekiz dakika kaynatın. Soğuduktan sonra süzerek suyunu cam şişeye doldurun. Her gün, sabah kahvaltı arasında ve akşam yemeğinden önce bir çay bardağı içilir. Yaklaşık yarım litre olarak hazırladığınız keçiboynuzunun haşlanmış suyu 3 gün buzdolabında bozulmadan korunabilir. Her 3 günde bir, taze olarak hazırlamanız gerekecektir. Hiç ara vermeden bir ay uygulayın. Yılda 2-3 defa tekrarlanabilir.

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