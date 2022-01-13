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13 Ocak 2022 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:13 Ocak 2022 Perşembe 09:00:00

Prostat riski 40 yaşında başlıyor

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Uzmanlar, prostat riskinin 40'lı yaşlarda başladığını belirtip Radyasyon Onkolojisinin prostat kanseri tedavisindeki önemini anlattı.

Uzmanlar, prostat riskinin 40'lı yaşlarda başladığını belirtip Radyasyon Onkolojisinin prostat kanseri tedavisindeki önemini anlattı. Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Hatice Başaran Gökşen, prostat kanserindeki risk gruplara değinerek "Prostat Kanseri her erkeğin özellikle 40 yaşından itibaren yaşamında karşılaşma ihtimali çok yüksek olan bir kanser tipi olarak karşımıza çıkmaktadır. 40 yaşlarında başlamakla birlikte 90 yaşlarına kadar da risk devam etmektedir. Prostat Kanseri genetik yatkınlığı bünyesinde barındıran ama herhangi bir genetik yatkınlık olmaksızın ortaya çıkma ihtimali olan bir kanser türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Genetik yatkınlık da Meme kanserinde de olduğu gibi genetik mutasyonlar karşımıza çıkar, bu genetik yatkınlığı ardından getirir, ailesel yatkınlıkta bir kişinin babasında, amcasında, dedesinde prostat kanseri var ise kendisi yüksek riskli olarak addedilmektedir. Bu kişilere 40'lı yaşlardan itibaren taramalar yapılması tavsiye edilmektedir" diye uyardı.

Etiketler : Prostat riski Genetik yatkınlık Meme kanseri
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