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19 Haziran 2021 Cumartesi 10:21:00 - Güncelleme:19 Haziran 2021 Cumartesi 10:21:00

Prostat kanserinin en yaygın 4 belirtisi

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Sinsi ilerleyen prostat kanserinde bazı şikâyetlerin atlanmaması gerekiyor. Bunlardan en belirgin olanları; idrar yaparken yanma hissi, zorlanma, sık idrara çıkma ve idrarda kan gelmesi.

Genelde sinsi ilerleyen ve belirti vermeyen prostat kanserinde bazı şikâyetlerin atlanmaması gerekiyor.

Orta ve ileri yaş erkeklerde en sık görülen kanser türü olan prostat kanseri hakkında bilgiler paylaşan Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Cevdet Kaya, erkeklerde yaşlanma, ailesel yatkınlık, genetik faktörler ile beslenme ve tuvalet alışkanlıklarının prostat kanseri gelişiminde çok önemli rol oynadığını belirtti. Diğer kanser türlerinde olduğu gibi prostat kanserinde de erken tanının hastalığın ilerlemesine karşı en güçlü engel olduğuna dikkat çeken Kaya, "Erken tanı almış prostat kanserinin tedavisi mümkündür. Erken tanı, prostat kanseri olan erkeklerde hayat kurtarıcı olmaktadır" diye konuştu.

AİLEDE KANSER ÖYKÜSÜ VARSA!

Prof. Dr. Cevdet Kaya, asemptomatik olmayan prostat kanserinin en sık görülen belirtileri hakkında şu bilgileri verdi: "İdrar yaparken yanma hissi, cinsel ilişkide boşalma sırasında ağrı ve yanma hissi. Sık idrara çıkma, gece sıkça idrar için uyanma. Zor idrar yapma. Ereksiyon kaybı (cinsel işlev bozukluğu). İdrarda ve menide kan." Şikâyetlerden biri ya da birkaçını yaşayan orta-ileri yaş erkeklerin prostat hastalığı, prostat büyümesi veya kanser açısından kontrol edilmesinin son derece önemli olduğunu kaydeden Kaya şu önerilerde bulundu: "İdrarını yaptıktan sonra rahatlayamama, kesik kesik idrar yapma, idrara başlarken zorlanma, idrar kaçırma ve aniden idrara sıkışma şikâyetleri olan erkeklerin de zaman geçirmeden üroloji doktoruna başvurmaları gerekmektedir. Özellikle de ailesinde prostat hastası olan birisi bulunan erkeklerin daha erken yaşlarda asemptomatik (belirtisiz) prostat kanseri açısından üroloji uzmanına başvurmasını öneririm."

YAĞLI VE KIZARTMALARDAN UZAK DURUN

Sigara içimi ve yüksek doz alkol alımının prostat kanseri görülme riskini artırdığını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Cevdet Kaya, ayrıca aşırı yağlı ve kızarmış hazır ürünlerin tüketiminden kaçınılarak obeziteden korunmanın ve kontrolsüz tansiyonun düzenlenmesinin de prostat kanserinden korunmada oldukça önemli olduğunu söyledi.

Etiketler : kanser prostat sağlık
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