VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
DTÖ, ABD'nin Türk çeliğine yönelik ilave vergi kararında Türkiye'yi haklı buldu
Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı rekor sürede tamamlandı
İstanbul'da beklenen lodos etkili olmaya başladı
MSB'den operasyonlara destek veren helikopter pilotlarına ilişkin paylaşım
Festivali açtılar
THY, Irak seferlerinde Kovid-19 tedbirlerinin kalktığını duyurdu
İkinci el otoda en çok satılan 10 marka belli oldu
Milyonluk anlaşma
Ehliyetine iki yıl el konuldu
Resesyon endişeleri arttıkça başta ABD teknoloji şirketlerinde olmak üzere işten çıkarma dalgası gen...
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 3 bin 363 tarihi eser ele geçirildi
Ukrayna'da cephedeki askerler, arazi araçları sürüş eğitiminden geçiyor
Gelecek yıl ulaştırma yatırımlarının yüzde 64'ü demir yoluna yapılacak
Orta Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Meclisin yaklaşık iki aydır süren bütçe mesaisi bu hafta sona erecek
Ticaret Bakanlığı teşvik ve desteklerle ihracatta 'Türk malı' imajına katkı sağlıyor
Ustaları andı
Almanya'da sokakta yaşayanlar için kış yardımları artırıldı
Asgari ücret görüşmelerinde ekonomik veriler masaya yatırılacak
Aile, İçişleri ile Sağlık bakanlıklarının 2023 bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Setlere ara vermedi
Enerjik Şimal
MEB'den bir okul müdürünün sosyal medya paylaşımına soruşturma
Togg, TBMM'de! Bakan Varank: Mart ayında araç satışlarına başlanacak
11 Aralık 2022 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:11 Aralık 2022 Pazar 09:00:00

Prostat kanseri erken evrede belirti göstermez

ABONE OL

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Çinar, "Prostat kanseri erken evrelerinde hiçbir belirti veya semptom göstermeyebilir. 50 yaşından sonra daha sık görülür. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı, siyahi erkekler diğer ırklara göre daha fazla prostat kanseri riskine sahiptir" dedi.

Yaş aldıkça prostat kanseri riskinin artığını söyleyen Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Çinar, "Prostat kanseri erken evrelerinde hiçbir belirti veya semptom göstermeyebilir. 50 yaşından sonra daha sık görülür. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı, siyahi erkekler diğer ırklara göre daha fazla prostat kanseri riskine sahiptir" dedi. Doç. Dr. Çinar, "Babada ve erkek kardeşlerde prostat kanseri teşhisi mevcutsa, prostat kanseri riskiniz artabilir. Ayrıca, ailede meme kanseri riskini artıran genler (BRCA1 veya BRCA2) varsa veya çok güçlü bir ailede meme kanseri öyküsü varsa, prostat kanseri riskiniz daha yüksek olabilir. Obez olan kişilerde prostat kanseri riski, sağlıklı kilolu olduğu düşünülen kişilere kıyasla daha yüksek olabilir, ancak araştırmalar karışık sonuçlar vermiştir. Obez kişilerde, kanserin daha agresif olması ve ilk tedaviden sonra geri dönme olasılığı daha yüksektir" ifadelerini kullandı.

Etiketler : prostat kanser sağlık
Türküleri çok seviyorum

Türküleri çok seviyorum
Neşeli program

Neşeli program
Uyku sorunundan kurtulmak istiyor

Uyku sorunundan kurtulmak istiyor
Dosso Dossi heyecanı

Dosso Dossi heyecanı
En çok arananlar bir arada

En çok arananlar bir arada
İlk bölümü kızıyla izledi

İlk bölümü kızıyla izledi
Sosyal medyayı sevmedim

Sosyal medyayı sevmedim
Yıldızlar geçidi

Yıldızlar geçidi
2023'e hazırlık

2023'e hazırlık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX