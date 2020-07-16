İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, CNN TÜRK canlı yayınında Uğur Önver'in sorularını yanıtladı.

Çetiner'in açıklamaları şöyle:

"Bir nokta çok önemli. Önümüzde sonbahar var. Sonbaharda insanlar yazlıklardan dönecek, büyükşehirler kalabalıklaşacak, okullar açılma ihtimali taşıyor öte taraftan koronavirüsün diğer türleri yaygınlaşacak. Kış aylarında gördüğümüz virüsler. Klasik H1N1 grip virüsü, biliyorsunuz mevsimsel bir virüs, bu ortaya çıkacak. İnsanlar daha kapalı yerlerde olacaklar. Şunu biliyoruz, açık havada virüs bulaşı gerçekten ama gerçekten çok az. Bunun çok net kanıtları var. 7 bin 300 kişiyi izlediler ve tek bir açık hava bulaşı tespit edildi. Kapalı alanlar daha büyük risk. Temmuz-Ağustos ayında ev ödevimizi iyi yaparsak, Eylül-Ekim aylarında da dikkatli olmalıyız.

Güney Kore şuan 3. dalgayı konuşmaya başladı. Bu tür riskler de var. Ben hiç ümitsiz değilim. İlk günden şu güne kadar insanlarımızın da bilinci oturmaya başlıyor. Çözümün bir parçası olarak bu savaşın içinde yer almayı öğreniyorlar."