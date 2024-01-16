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16 Ocak 2024 Salı 09:00:00 - Güncelleme:16 Ocak 2024 Salı 09:00:00

Prof. Dr. Ateş Kara'dan üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı uyarı

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artış eğiliminde olunan üst solunum yolu enfeksiyonlarına ilişkin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın uyarılarını paylaştı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Kara'nın bu aylarda üst solunum yolu şikayetlerindeki artışı sebepleriyle değerlendirdiğini ve buna karşı yapılması gerekenleri anlattığını belirtti. Koca, bu ifadeleriyle birlikte Prof. Dr. Kara'nın değerlendirmelerinin bulunduğu videoyu paylaştı.

Kara, son aylarda çok sayıda kişinin hasta olduğunu, hastane başvurularının da arttığını belirterek, hastalıkların çocuklarda nispeten fazla görüldüğünü bildirdi.

Bu tabloda üç ana faktörün etkili olduğunu aktaran Kara, şunları kaydetti:

"Bu faktörlerden biri solunum yollarını saran bir virüs olan RSV virüsüdür, diğeri influenza, yani griptir; bir diğeri ise koronavirüstür. Koronavirüs, daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla seyretse de risk gruplarında yol açabileceği tablolar sebebiyle hafife alınmamalı. Enfeksiyon hastalıklarına karşı ellerimizi sık yıkamalıyız. Özellikle kalabalık ortamlarda, dış mekanlarda mikroorganizmalarla temas söz konusu olabileceği için elimizle ağız, burun ve gözlerimize dokunmaktan kaçınmalıyız. Bu dönemde, boğaz ağrısı, hafif burun akıntısı, hafif hapşırık veya öksürük gibi şikayetleri olanların maske takarak muhtemel bir enfeksiyonu başkalarına bulaştırma sorumluluğunu almaması gerekir. Grip aşısı ise bir başka silahımız olabilir."

Etiketler : fahrettin koca ateş kara üst solunum yolu enfeksiyonları
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