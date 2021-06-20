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20 Haziran 2021 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:20 Haziran 2021 Pazar 08:30:00

Probiyotikler mutluluk hormonu salgılatıyor

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Probiyotikler başta sindirim sisteminde olmak üzere, vücutta bulunan yararlı bakteri ve mayalardır. Vücudu zararlı bakterilerin hastalık yapıcı etkilerinden koruyor. İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Taner Has, "Probiyotikler, bağırsaklarda mutluluk hormonu olarak bilinen seratonini salgılar. Böylece ruh sağlığımızı korumuş olur" dedi.

Probiyotikler başta sindirim sisteminde olmak üzere, vücutta bulunan yararlı bakteri ve mayalardır. Vücudu zararlı bakterilerin hastalık yapıcı etkilerinden koruyor. İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Taner Has, "Probiyotikler, bağırsaklarda mutluluk hormonu olarak bilinen seratonini salgılar. Böylece ruh sağlığımızı korumuş olur" dedi. Has, "Sağlıklı mikrobiyota bozulduğunda birçok şikayet ortaya çıkar. Gaz, şişkinlik, kabızlık, ishal ya da mide yanması en sık görülen yakınmalardır. Halsizlik, yorgunluk, depresyon ve mutsuzluk sık eşlik eder. Egzama alerjiler sık görülür. Şeker ve basit karbonhidrat ihtiyacı artar. Bu da uzun vadede bireylerde obezite ve diyabet gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Probiyotik seçerken prepatın özellikleri ve kişinin bireysel ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalı" diye konuştu.

Etiketler : Probiyotikler sindirim sistemi Uzm. Dr. Taner Has
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