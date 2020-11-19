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19 Kasım 2020 Perşembe 09:15:00 - Güncelleme:19 Kasım 2020 Perşembe 09:15:00

Prematüre doğumlar kabus olmaktan çıktı

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37. haftadan önce gerçekleşen doğumlara prematüre doğum adı veriliyor.

Erken doğan bebeklerde solunum sorunları, hipotermi, beslenme problemleri yaşanabildiğini belirten Uzm. Dr. Sibel Kılıçaslan, normalde bebeğin doğum öncesi son aylarda cilt altı yağ dokusunun arttığını, ancak erken doğum dolayısı ile bebeğin kilosunun azlığı nedeniyle vücut ısısını muhafaza edemediğini ve bu nedenle uzun süre kuvöz içi sıcaklığa ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Bağışıklık sisteminin yeterince gelişmemesi nedeniyle prematüre bebeklerin enfeksiyona eğilimlerinin oldukça yüksek olduğunu hatırlatan Uzm. Dr. Kılıçaslan, bu bebeklerde sarılığının erken başlayıp kısa sürede tehlikeli seviyelere çıkabileceğinin altını çiziyor. Prematüre bebekler oksijen almak ve ısısını muhafaza etmek ve sarılık tedavisi dolayısı ile günlerce kuvöz içinde ve yoğun bakım ünitesinde kalabiliyor. Beslenmeleri yeterli olmadığı için serum ve burun sondasıyla beslenme ihtiyacı duyabiliyor. Bu durumlar ile karşılaşan ailelerin bebeklerin doğdukları hastane ve çalışan personelin yeterliliği konusunda şüphede kaldığını ve bebeklerin kuvözde kalış süreleri uzadığı takdirde diğer yoğun bakım ünitelerine sevkleri söz konusu olduğunu belirten Uzm. Dr. Sibel Kılıçaslan, “Halbuki doğum öncesi ve doğum sonrası gebelerin ve doğan bebeğin dikkatli bir şekilde takibi, doğum sonrası yaşanabilecek riskleri minimuma indiriyor ve prematüre doğumlar kabus olmaktan çıkıyor” diyor.

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