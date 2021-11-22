Prematüre bebekler için ilk gün çok önemli

Prematüre bebek doğumlarında ilk gün çok önemlidir. Doğru eğitim ve bakımlarla prematüre bebeklerimizin hayata tutunmasını sağlayabiliriz. Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu, prematüreliğin önlenebileceğini belirterek, gebelik takiplerinin düzenli yapılması ve gebelerle birebir iletişime geçilmesiyle önlemlerin alınabildiğini aktardı. Nuhoğlu, şunları kaydetti: "Yeni doğan dönemi yaşamın en hassas ve en dinamik evresidir. Yapılan araştırmalara göre TNSA-2018 sonuçları, Türkiye'de son yıllarda çocuk sağlığı göstergelerinde önemli iyileşmeler olduğunu göstermektedir. Anne karnında 37. haftayı tamamlayamadan dünyaya gelen prematüre bebeklerin hayata tutunabilmesi için ilk gün çok önemli."