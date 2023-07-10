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10 Temmuz 2023 Pazartesi 07:11:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2023 Pazartesi 07:11:00

Posalı yiyecekler kolon kanserinden koruyor

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Kolon kanserinin erken teşhisle tedavisinin mümkün olduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Kemal Dursun, "40'lı yaşlardan sonra kolon kanseri sıklığı artmaktadır. Kadın ve erkekte görülme oranları birbirine yakındır. Kolon kanserinin oluşmasında genetik ve çevresel faktörler etkilidir.

Kolon kanserinin erken teşhisle tedavisinin mümkün olduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Kemal Dursun, "40'lı yaşlardan sonra kolon kanseri sıklığı artmaktadır. Kadın ve erkekte görülme oranları birbirine yakındır. Kolon kanserinin oluşmasında genetik ve çevresel faktörler etkilidir. Hastalıktan korunmak için posalı yiyeceklerle beslenme tavsiye edilir. Tütsülenmiş gıdalar ve rafine yiyeceklerden kesinlikle uzak kalınmalıdır" dedi. Kolon kanserinde görülebilecek belirtilerden bahseden Op. Dr. Dursun, şu bilgileri paylaştı: "Kolon kanserinin belirtileri karın ağrısı, karın şişkinliği, kilo kaybı, halsizlik, dışkılama alışkanlığında ve gaita çapında değişiklik olabilir. Gaitada (dışkı) kan görülmesi önemli bir bulgudur. Bunlardan daha önemlisi, toplumsal duyarlılığın artırılması ve tarama çalışmaları yapılmasıdır. Ülkemizde aile hekimleri tarafından rutin olarak gaitada gizli kan testi yapılmaktadır. Ancak bu testler rutinleşince kuralına göre yapılmaktan sapmalar oluyor. Gaitada gizli kan araştırmak için 3 gün beyaz diyet dediğimiz demir içermeyen diyet verilir. Akabinde 2 gün üst üste gaita örneği alınır. Ayrıca hedef kitleler belirleyip tarama amaçlı kolonoskopi imkânlar dâhilinde yapılabilir. Japonya'da bu tür toplum taramaları yapılmaktadır."

Etiketler : Posalı yiyecekler Op. Dr. Mustafa Kemal Dursun kolonoskopi
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