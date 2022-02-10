Posalı beslenme kanser tedavisini olumlu etkiliyor

Yüksek posalı yani sebze, meyve ve tam buğday ağırlıklı gıdaların kanser hastalığının seyrinde olumlu katkısına ilişkin birçok araştırma mevcut. Yakın zamanda melanom (deri kanseri) hastalarına yönelik bir çalışmanın yayınlandığını belirten Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, "Bu çalışmada MD Anderson Kanser Merkezi'nde tedavi alan melanom hastalarının bir kısmına normal gıda verilirken bir grup hastaya posalı gıdalar verildi. Bu şekilde gözlenen 37 hastanın ortalama hastalıksız sağ kalımının posalı gıda almayan 91 hastaya kıyasla daha iyi olduğu gösterildi. Posa miktarındaki her 5 gramlık artışın kanserin ilerlemesi ve ölümüne bağlı riskte yüzde 30'a varan bir azalma yaratabildiği gözlendi" açıklamasında bundu. Sonuç olarak posalı gıda tüketiminin, immünoterapi alan melanom hastalarında daha iyi bir cevap alınmasına destek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Serdar Turhal, "Bu çalışmanın ilginç sonuçları, daha çok hasta içeren, çok merkezli bir çalışmanın başlatılması kararının verilmesine yol açtı. Bu sonuçları da önümüzdeki yıllarda izleyeceğiz" şeklinde konuştu ve sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti.

