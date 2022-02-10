VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Partygate skandalı büyüyor!
Küçük işletmeye ‘kademeli' formül
Kar ve yağmur uyarısı Kaynak:10 Şubat 2022 Hava durumu! Kar ve yağmur uyarısı geldi...
Özellikle korona olanlar dikkat: Ağrı kesiciler masum değil
Posalı beslenme kanser tedavisini olumlu etkiliyor
Kalp pili ötüyorsa dikkat
Parmak çıtlatmak kireçlenme yapar
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 10 Şubat
"Zafere ulaşanlar sabredenlerdir"
En iyi durumda olan ülke Türkiye!
SpaceX'in 40 uydusu güneş fırtınası nedeniyle düştü
Çelik: Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı Kuvayi Milliye'dir
Beyaz Saray: Ukrayna'dan kapsamlı bir tahliye planı içinde değiliz
Bakan Kurum'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aşıdan sonra 90 dakikalık egzersiz, bağışıklığı artırabilir
Bakan Koca: SUT güncellenip yayınlandı
Başkan Erdoğan'dan "geçmiş olsun" mesajlarına teşekkür
Türkiye'de 108 bin 563 yeni vaka tespit edildi
AB'den Rusya'ya "görüşmelere hazırız" mektubu
Milli Füze Sistemi K+'ların teslimatı devam ediyor
Binali Yıldırım: Kuzey Kıbrıs Türk halkının meşru hakları gasbediliyor
Afrin'de canlı bomba saldırısı önlendi
ABD'de can kaybı 910 binin üzerinde
Muş'ta HDP önündeki evlat eylemi sürüyor
10 Şubat 2022 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:10 Şubat 2022 Perşembe 09:30:00

Posalı beslenme kanser tedavisini olumlu etkiliyor

ABONE OL

Yüksek posalı yani sebze, meyve ve tam buğday ağırlıklı gıdaların kanser hastalığının seyrinde olumlu katkısına ilişkin birçok araştırma mevcut.

Yüksek posalı yani sebze, meyve ve tam buğday ağırlıklı gıdaların kanser hastalığının seyrinde olumlu katkısına ilişkin birçok araştırma mevcut. Yakın zamanda melanom (deri kanseri) hastalarına yönelik bir çalışmanın yayınlandığını belirten Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, "Bu çalışmada MD Anderson Kanser Merkezi'nde tedavi alan melanom hastalarının bir kısmına normal gıda verilirken bir grup hastaya posalı gıdalar verildi. Bu şekilde gözlenen 37 hastanın ortalama hastalıksız sağ kalımının posalı gıda almayan 91 hastaya kıyasla daha iyi olduğu gösterildi. Posa miktarındaki her 5 gramlık artışın kanserin ilerlemesi ve ölümüne bağlı riskte yüzde 30'a varan bir azalma yaratabildiği gözlendi" açıklamasında bundu. Sonuç olarak posalı gıda tüketiminin, immünoterapi alan melanom hastalarında daha iyi bir cevap alınmasına destek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Serdar Turhal, "Bu çalışmanın ilginç sonuçları, daha çok hasta içeren, çok merkezli bir çalışmanın başlatılması kararının verilmesine yol açtı. Bu sonuçları da önümüzdeki yıllarda izleyeceğiz" şeklinde konuştu ve sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti.

Etiketler : Posalı beslenme kanser Prof. Dr. Serdar Turhal
Sette sürpriz kutlama

Sette sürpriz kutlama
Yetenek avına çıkıyor

Yetenek avına çıkıyor
Çocuklara Özel Müzayede

Çocuklara Özel Müzayede
Şiir gibi kutlama

Şiir gibi kutlama
Sayenizde hayata döndüm

Sayenizde hayata döndüm
Kovid'e tekli takviyesi

Kovid'e tekli takviyesi
Araları mı bozuk?

Araları mı bozuk?
Hira 8 oldu

Hira 8 oldu
Baba yadigarı ceket

Baba yadigarı ceket

EN ÇOK OKUNAN HABERLER