Polipi burun etiyle karıştırmayın

Toplumda sık görülen ancak pek fark edilmeyen, bazen burun eti ile de karıştırılan poliplere dikkat edilmesi gerektiğini belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nurten Küçük, "Burun polipleri (nazal polip); burun boşluklarımızın veya sinüslerimizin iç yüzeyini örten, doku tabakasından dışarı doğru sarkan, normal burun yapılarından farklı olarak büyüyen, yumuşak kıvamlı, ağrısız, kanlanması çok iyi olmayan, soluk renkli et parçalarıdır. Burun polipleri tıpkı burun etinde olduğu gibi burun tıkanıklığı, baş ağrısı, geniz akıntısı ve koku alamama gibi belirtilerle kendini gösterir" dedi.



HORLAMAYA SEBEP OLABİLİR

Küçük burun poliplerinin belirti göstermeyebileceğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Nurten Küçük, şu bilgileri paylaştı: "Daha büyük nazal polip ya da polip grupları, burun pasajlarınızı tıkayarak burun içinden geçen hava akımını engelleyerek kısmi ya da tam burun tıkanıklığına neden olurlar. Ayrıca burun tıkanıklığının derecesine bağlı olarak hastada ağızdan nefes alma, horlama ve uyku apnesi (uyku sırasında hastanın kısa süreli nefes almayı durdurması) gibi solunum problemlerini de beraberinde getirir. Bütün bu solunum problemleri ile birlikte sağlıklı burundan nefes almak yerine hastanın ağız yolu ile nefes alması beraberinde tekrarlayan faranjit, nezle ve grip enfeksiyonlarını, sürekli devam eden boğaz tahrişi ve hassasiyetini beraberinde getirir."