Polikistik over sendromu kısırlık nedeni

Üreme çağındaki kadınlarda yüzde 5-10 oranında görülme sıklığına sahip olan polikistik over sendromu (PKOS veya PKO) kadınlarda en sık görülen infertilite (kısırlık) nedeni olarak kabul ediliyor. Ancak doğru bir tedavi süreciyle polikistik over sendromunun doğurganlığa olan olumsuz etkisi ortadan kaldırılabiliyor. Doç. Dr. Arzu Yurci, "Polikistik over sendromunun vücutta ortaya çıkmasının altında yatan temel sebep henüz kesin olarak bilinemese de hastalığın genetik faktörlerden ortaya çıktığı düşünülmektedir. Adet düzensizliği (35 günden daha seyrek adet görme), Ergenlik döneminde bir ya da iki adet dönemi sonrası adet görememe, uzun süreli yumurtlama problemleri, tüylenme, erkeklik hormonlarında yükselme, yumurtalıkların tipik ultrason görünümü, geçmeyen sivilceler, saç dökülmesi, fazla kilo alma ve ses kalınlaşması polikistik over sendromu hastalığının başlıca belirtileridir" dedi.



TANSİYONU TETİKLER

Polikistik over sendromunun uzun süre tedavi edilmediği durumlarda kişide; yüksek tansiyon (hipertansiyon), kalp damar hastalıkları, psikolojik problemler (depresyon, anksiyete, kaygı bozukluğu, sosyal fobi), şeker hastalığı, karaciğer yağlanması ve benzeri birçok psikolojik ve fiziksel probleme yol açabilmektedir. Bu nedenle kişi, polikistik over sendromunun ilk belirtilerini fark ettiğinde, bu alanda uzmanlaşmış bir doktora başvurmalı ve vakit geçirmeden tedaviye başlamalıdır.