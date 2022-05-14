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14 Mayıs 2022 Cumartesi 07:50:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2022 Cumartesi 07:50:00

Polikistik Over Sendromu kısırlığa sebep olabilir

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"Polikistik Over Sendromu (PKOS) geç regl olma, aşırı regl kanaması, yumurtlamanın olmaması, vücutta kıllanmada artış, akne, erkek tipi saç kaybı, yumurtalıklarda çok sayıda küçük kistler ile kendini belli eden bir hastalıktır.

Üreme çağındaki kadınların yüzde 4 ila yüzde 12'sini etkileyen hormonal bir bozukluktur. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Semra Sarı Yıldız "Polikistik Over Sendromu kadınlarda infertiliteye (kısırlık) sebep olabilir"dedi. Dr. Yıldız, "Bu durumun sebebi çoğunlukla menstrüel sikluslarda yumurtlamanın olmayışıdır. Gebelik olması durumunda PKOS'lu kadınlar PKOS'lu olmayan kadınlar ile kıyaslandığında erken gebelik kaybı açısından daha yüksek riske sahiptir. PKOS'lu kadınlardaki erken gebelik kayıplarının neye bağlı oluştuğu net değildir. Bazı çalışmalarda insülin direncinin gebelik kaybına sebep olduğu öne sürülmüş olsa da bu durum için kullanılan ilaçların gebelik kaybı riskini azalttığına dair yeterli çalışma yoktur. Pkos'lu kadınlarda Gestasyonel Diyabet (Gebelik Şekeri), gebeliğin neden olduğu hipertansiyon, erken doğum gibi perinatal mortalite (bebeğin doğum sürecinde ve doğumdan hemen sonraki süreçte ölmesi) riski 2 ila 3 kat artmıştır" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Polikistik Over Sendromu kısırlık semra sarı yıldız
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