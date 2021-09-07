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07 Eylül 2021 Salı 08:30:00 - Güncelleme:07 Eylül 2021 Salı 08:30:00

Polikistik Over Sendromu anneliğe engel değil

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Polikistik Over Sendromu, kadınların anne olma yolunda karşılaştığı önemli sağlık sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor.

Polikistik Over Sendromu, kadınların anne olma yolunda karşılaştığı önemli sağlık sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Çocuk sahibi olmak isteyen kadınların yüzde 10-20'sinde polikistik over sendromunun görüldüğünü söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman hastalığın, sağlıklı bir yumurtlamanın olmaması, adet düzensizliği, tüylenme şikâyetleri ve kısırlık (infertilite) gibi sorunları da beraberinde getirdiğini söylüyor. Ancak bu sorunu yaşayanlar tüp bebek ile anne olabiliyor. Karaman "Karakteristik olarak androjenlerin artışı, adet düzensizliği ve ultrasonografide yumurtalıklarda küçük, çok sayıda kistin görünümü ile belirti gösterir. Polikistik over, kadın infertilitesinin en önemli nedenlerinden biri olarak da karşımıza çıkmaktadır. Polikistik over tanısı, hastanın belirtileri ve muayanesi ile birlikte bazı hormon seviyelerine bakılıp ultrasonografi ile küçük ve çok sayıda kistin tespitiyle koyulur" dedi. Karaman belirtileri şöyle sıraladı: "Regl düzensizliği, regl görmeme, yumurtlama bozukluklarına bağlı kısırlık, vücutta kıllanma, yumurtalık kistleri, yağlı cilt, akne, kepeklenme, erkek şekilli kellik gibi dermatalojik rahatsızlıklar, kilo alımı, karın ağrısı, horlama ve uykuda nefes alımının duraklaması."

Etiketler : Polikistik Over Sendromu annelik bebek Dr. Yücel Karama
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