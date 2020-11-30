Plastik, teflon tavalardan daha riskli

Hemen hemen her evde bulunan teflon tavaların olumsuz etkileri tekrar gündeme gelmişken plastiğe dikkat çeken Medical Park Florya Hastanesi’nden Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Meral Günaldı, “Teflonun kanserojen olmasıyla ilgili kanıtlanmış bir çalışma yok ancak teflon kullanımı kanser riskini arttırabilir. Plastiklerin kanserojen olduğu kanıtlanmıştır, asıl bunun kullanımını azaltmak gerekiyor” dedi. Kimyasal içeren, doğal olmayan maddelerin kullanımını önermediğini belirten Doç. Dr. Günaldı, “Kanserin nedenlerine baktığımızda sigara en önemlisidir. Alkol, 8 kanserden en az birinin nedenidir. Beslenme bozukluğu, özellikle de obezite riskini artırmaktadır. Fiziksel aktivitenin az yapılmış olması, sebze meyvenin az tüketiliyor olması Dünya Sağlık Örgütü tarafından da kabul edilmiş faktörlerdir. Plastikler de kansere etkilidir ve mümkün olduğunda tüketimini azaltmak gerekir. Katkı maddeli içecekler de hem hormonal bozukluklara hem de kansere yol açma riski taşır. Gelecek dönemde bunların ne getireceğini bilmiyoruz. Sadece kimyasal maddeler değil, viral enfeksiyonlar da buna neden olmaktadır. Çevre kirliliğinde en önemli etken faktör plastik maddelerdir. Bunlar doğada yüzyıllar boyunca kalarak yok olmayarak canlıların, bitkilerin, hayvanların da maruziyeti sonrasında çevre kirliliğine de neden olmaktadır” ifadelerini kullandı.

