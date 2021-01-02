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02 Ocak 2021 Cumartesi 21:20:00 - Güncelleme:03 Ocak 2021 Pazar 07:05:00

Pitaya yüksek tansiyonu önlüyor

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Ejder meyvesi olarak da bilinen pitaya meyvesine olan talep koronavirüs döneminde arttı.

Pitayanın besin değeri bakımından çok zengin olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Ahmet Kaya, “Kan basıncını düşürme özelliğine sahip olan pitaya, yüksek tansiyon riskini önler. Likopen içeren bu meyve, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini de düşürür” dedi. Kaya, “Bu meyvenin 1 porsiyonu yarım pitaya olarak kabul ediliyor. Tüketirken mutlaka porsiyon kurallarına uymak gerekir. Çünkü meyveler içeriğinde barındırdığı fruktozdan ötürü, aşırı tüketilmesi halinde kilo artışına vesile olabilir” diye uyardı.

Etiketler : pitaya ejder meyvesi tansiyon
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