Pitaya yüksek tansiyonu önlüyor

Pitayanın besin değeri bakımından çok zengin olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Ahmet Kaya, “Kan basıncını düşürme özelliğine sahip olan pitaya, yüksek tansiyon riskini önler. Likopen içeren bu meyve, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini de düşürür” dedi. Kaya, “Bu meyvenin 1 porsiyonu yarım pitaya olarak kabul ediliyor. Tüketirken mutlaka porsiyon kurallarına uymak gerekir. Çünkü meyveler içeriğinde barındırdığı fruktozdan ötürü, aşırı tüketilmesi halinde kilo artışına vesile olabilir” diye uyardı.

