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06 Kasım 2020 Cuma 09:16:00 - Güncelleme:06 Kasım 2020 Cuma 09:16:00

Pırasa kemikleri güçlendirir

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Sarımsak ve soğanla yakın akraba olan pırasa 'allium' ailesindendir.

Pırasa, pek çok kişi için “olmasa aramam” kategorisinde bulunur. Pırasanın sağlık açısından bir çok faydası olduğunu dile getiren Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, "Kemik sağlığı ve kan akışının düzenlenmesinde önemli bir rol oynayan K vitamini pırasada bol miktarda bulunmaktadır. 100 gram pırasa neredeyse günlük K vitamini ihtiyacının yarısını karşılamaya yeter. K vitamini, kemik sağlığı için kritik bir öneme sahip olan 'osteocalcin' adlı proteini aktive eder" diye konuştu.

Etiketler : pırasa kemik kemik sağlığı K vitamini Diyetisyen Pınar Kural Enç osteocalcin pırasanın faydası
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