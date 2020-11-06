Pırasa kemikleri güçlendirir

Pırasa, pek çok kişi için “olmasa aramam” kategorisinde bulunur. Pırasanın sağlık açısından bir çok faydası olduğunu dile getiren Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, "Kemik sağlığı ve kan akışının düzenlenmesinde önemli bir rol oynayan K vitamini pırasada bol miktarda bulunmaktadır. 100 gram pırasa neredeyse günlük K vitamini ihtiyacının yarısını karşılamaya yeter. K vitamini, kemik sağlığı için kritik bir öneme sahip olan 'osteocalcin' adlı proteini aktive eder" diye konuştu.

