VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fransa'da Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna saldırı
ABD: Bir numaralı ekonomik sorunumuz enflasyon
Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddet önlenecek
Rize-Artvin Havalimanı'nda son adım
"Cezalandırma atışları" sonucunda 21 terörist etkisiz hale getirildi
Samanyolu'nun merkezi görüntülendi
TUSAŞ gümbür gümbür geliyor
32 aydır Topkapı'da sergileniyor
"Karadeniz'e yaptığımız yatırımlar kilit önem taşıyor"
Başkentteki barajlarda doluluk oranı yüzde 41'i geçti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Engelliler Haftası paylaşımı
Yargıtaydan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun mahkumiyetine onama
Adım adım savaşa yürüyorlar
Sınırı böyle geçmişler!
"Tokyo'da gururlandık sıra Paris'te"
Finlandiya'nın "NATO üyeliği" açıklamasına Rusya'dan yanıt!
Kripto paralarda büyük çöküş!
Tokayev'in Türkiye ziyareti Kazak basınında büyük yankı buldu
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe!
TUŞAŞ'tan büyük başarı! Türkiye şampiyonu oldu
Petrol ve doğalgazda yeni dönem!
Türkiye'siz çözüm yok
Yunanistan'dan provokasyon hazırlığı!
Hafta sonu plan yapacaklar dikkat!
10 Mayıs 2022 Salı 09:34:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2022 Salı 09:34:00

Pfizer'ın Kovid-19 hapı nükseden vakalar nedeniyle sorgulanıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de, Pfizer'ın ürettiği ve Aralık 2021'de kullanım izni verilen Kovid-19 hapının faydası hakkındaki soru işaretlerinin arttığı belirtildi.

ABD'li doktorların ve sağlık yetkililerinin, kullanıcıların bazılarında yeniden virüs belirtilerinin görülmesi sonucu, Pfizer'in Kovid-19'a karşı evde kullanılabilen Paxlovid hapının işlevselliği hakkında şüpheye düştüğü vurgulandı.

Paxlovid kullanan 1000 yetişkin üzerinde araştırma yapan uzmanların, şiddetli Kovid-19 riski yüksek yetişkinlerin kullanması izniyle piyasaya sürülen ilaç hakkında "hala öğrenilecek çok şey olduğunu" düşündüğü bildirildi.

Araştırma ekibindeki doktorlar, Paxlovid'in beş günlük alımı tamamladıktan birkaç gün sonra Kovid-19 belirtileri tekrar görülen vakaların varlığından bahsederken bu hastalardaki virüsün hala bulaşıcı olup olmadığı ve ikinci bir Paxlovid kürü almaları gerekip gerekmediği konusunda emin olmadıklarını ifade etti.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden Andy Pekosz'ın, "Paxlovid dozunun virüsü tamamen bastıracak güçte olmayabileceği ve ilaca dirençli mutasyonları tetikleyebileceği" görüşüne de yer verildi.

Geçen hafta, Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Pfizer'ın Kovid-19 hapının virüse tekrar yakalanan hastalara faydalı olduğuna dair "ellerinde kanıt bulunmadığını" bildirmişti.

ABD hükümeti, Pfizer'dan 20 milyon insanı tedavi edece kadar Paxlovid hapı satın almış ve bunun için ilaç firmasına 10 milyar dolardan fazla ödeme yapmıştı.

Etiketler : Paxlovid Gıda ve İlaç Dairesi Kovid-19
Destan'a 3 yeni isim

Destan'a 3 yeni isim
Açılış Kenan'dan

Açılış Kenan'dan
Bu evliliğe karşıyım

Bu evliliğe karşıyım
Şehir şehir gezecek

Şehir şehir gezecek
Set öncesi okuma provası

Set öncesi okuma provası
Tatil isteği

Tatil isteği
Şiddetin her türlüsüne karşıyım

Şiddetin her türlüsüne karşıyım
Kınalı Hülya

Kınalı Hülya
Derya çiçek gibi

Derya çiçek gibi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX