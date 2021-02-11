Pasif içicilik çocukları da etkiliyor

Doç. Dr. Güzin Zeren Öztürk, "Ülkemiz sigara içme yoğunluğu açısından dünyada 24'üncü sırada yer almaktadır. 2010-2019 yılları arası 15 yaş üstü sigara kullanan bireylerde artış söz konusudur" diyen Öztürk, sigara kullanımının sağlık üzerinde üç farklı etkisi olduğunu dile getirdi. Öztürk, şunları kaydetti: "Birincil etki kişinin sigara içmesine bağlı oluşmaktadır, ikincil etki başkalarının içtikleri veya yanan tütün ürününden kaynaklanan dumanın solunmasıyla oluşmaktadır. İkincil etkiye maruz kalma durumu 'pasif içicilik' olarak tanımlanmaktadır. Üçüncül etki ise sigara dumanı kapalı bir ortamda içildiğinde yüzeyler tarafından emildiğinden, tekrar havaya karışmaktadır ve kimi kimyasal değişikliklere maruz kalarak bireyleri etkilemektedir."

