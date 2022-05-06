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06 Mayıs 2022 Cuma 07:37:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2022 Cuma 07:41:00

Parkinson gençlerde de görülüyor

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İleri yaş hastalığı olarak bilinen Parkinson'un gençlerde de görülebildiğini belirten Prof. Dr. Yıldız Değirmenci, "Parkinson genellikle istirahatte ortaya çıkan titremeler, kaslarda katılık, hareketlerde yavaşlıkla kendisini gösteren ve hastalık ilerledikçe denge, yürüyüş ve duruş problemleri ile birlikte hafıza sorunlarının da ortaya çıktığı bir hastalıktır. Parkinson hastalarının asla umutsuzluğa kapılmamaları gerekiyor" dedi.

İleri yaş hastalığı olarak bilinen Parkinson'un gençlerde de görülebildiğini belirten Prof. Dr. Yıldız Değirmenci, "Parkinson genellikle istirahatte ortaya çıkan titremeler, kaslarda katılık, hareketlerde yavaşlıkla kendisini gösteren ve hastalık ilerledikçe denge, yürüyüş ve duruş problemleri ile birlikte hafıza sorunlarının da ortaya çıktığı bir hastalıktır. Parkinson hastalarının asla umutsuzluğa kapılmamaları gerekiyor" dedi.

Beyin pili ile Parkinson hastalığının saatinin geri alınabildiğine vurgu yapan Doç. Dr. Ali Zırh ise beyinde 'dopamin' adı verilen bir maddenin eksiliği ile ortaya çıkan Parkinson'un hareketlerde yavaşlama, yüz hatlarında donukluk, maske yüz denilen yüz hali, ellerde 'para sayar' tarzda titreme, küçük adımlarla öne eğik yürüme, tutukluk ve katılık gibi bir takım bulgular ile kendini gösterdiğine işaret etti.

Etiketler : Parkinson gençlerde de görülüyor Prof. Dr. Yıldız Değirmenci Parkinson Doç. Dr. Ali Zırh
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