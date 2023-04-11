Parkinson genç yaşta da görülür

Doç. Dr. Elif Elçin Dereli, dünyada 10 milyon insanın parkinson hastalığıyla mücadele ettiğini söyledi. Dereli, "Parkinson yaşa bağlı bir hastalık değil. Son araştırmalar, genç yaşlarda da bu hastalığa yakalanmanın mümkün olduğunu gösteriyor" dedi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Elif Elçin Dereli, 11 Nisan Dünya Parkinson Günü'ne dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla parkinson hastalığı ile ilgili bilgiler verdi. Dünya çapında 10 milyon insanın parkinson ile mücadele ettiğini belirten Doç. Dereli, parkinsonun Alzheimer'dan sonra en yaygın ikinci nörodejeneratif (sinir hücresi hasarı yaratan) hastalık olduğunu belirterek şunları söyledi: "Araştırmalar, genç yaşlarda da parkinson hastalığına yakalanabileceğimizi gösteriyor. Özellikle akraba evliliklerinde, genetik nedenlerle daha düşük yaşlarda parkinsona yakalanıldığını belirtebiliriz. Tedavi açısından yeni ilaçların çalışıldığını biliyoruz. Cerrahi uygulamalar da söz konusu ancak her hastaya uygun olmuyor. Ayrıca egzersiz alışkanlığı da nöroprotektif etkiye sahip. Özellikle aerobik nitelikte egzersizlerin bu tür nörodejeneratif hastalıklara yakalanmada koruyucu olduğu biliniyor."

EN BİLİNEN BELİRTİ TİTREME

Hastalığın belirtilerini anlatan Doç. Dereli, "Parkinson, sinir sistemindeki dopamin üreten hücrelerin hasar görmesi ile dopamin üretiminde ve salınımında azalması sonucu ortaya çıkan kronik nörodejeneratif bir hastalık. En çok bilinen bulgu titremedir; ancak hareketlerde yavaşlama, duruş sorunları, kaslarda sertlikler, denge sorunları hastalığın ana belirtileri arasında yer alıyor. Bunların dışında depresyon, uyku problemleri, yorgunluk ve hafıza sorunları eşlik edebilir. Hastalık, her hastada farklı özellikte başlayabiliyor" dedi.

FİZYOTERAPİ TEDAVİSİ YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRIR



Doç. Dr. Elif Elçin Dereli, hastalığın tedavisinde fizyoterapi ve rehabilitasyonun önemine dikkat çekti. Dereli, "Bilimsel olarak da kanıtlandığı üzere hastaların semptomlarını hafifletmek, günlük yaşamlarında fonksiyonel becerilerini artırmak için tasarlanmış bir tedavi şeklidir. Hastalığın ilerlemesini durduramaz ancak hastaların hareket kabiliyetini artırmak, postürünü düzeltmek, kas kuvvetini, koordinasyonunu ve dengesini desteklemek gibi amaçlar taşır ve faydalı sonuçlar da yaratır" dedi.