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18 Nisan 2022 Pazartesi 07:18:00 - Güncelleme:18 Nisan 2022 Pazartesi 07:21:00

Parkinson erkeklerde 2 kat fazla görülüyor

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Parkinson hastalığı görülme sıklığının yaşa bağlı göreceli olarak ilerlediğini belirten uzmanlar "Hastalık, erkeklerde kadınlara oranla yaklaşık 2 kat daha sık görülüyor" diyor.

Parkinson hastalığı görülme sıklığının yaşa bağlı göreceli olarak ilerlediğini belirten uzmanlar "Hastalık, erkeklerde kadınlara oranla yaklaşık 2 kat daha sık görülüyor" diyor. Hastalığın ortaya çıkış yaşına endeksli olarak bulgular ne kadar genç yaşta ortaya çıkarsa, dopaminin üretiminin de yıllar içinde giderek daha çok azaldığını ve hastalığın seyrinin göreceli olarak genç hastalarda biraz daha hızlı gidebildiğini söyleyen Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Gülçin Bak, "Parkinson hastalığının nedeni tam olarak bilinmese de spesifik genetik mutasyonlar ya da bazı çevresel faktörlerin, hastalığın gelişiminde rol oynadığı ifade ediliyor. Yaşın ilerlemesiyle beyinde dopamin salgılayan hücrelerin azalmasına bağlı olarak görülen hastalık, hareket bozukluklarına ve istem dışı hareketlere neden oluyor. Belirtiler kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor" ifadelerini kullandı.

STANDART BİR TEDAVİSİ YOK

Her hastaya uygulanan tedavi aynı olmadığını belirten Uzm. Dr. Bak, "Hastalığın belirtileri kişiden kişiye değişkenlik gösterebiliyor. Semptomların ilerleyişinde de farklılıklar görülebiliyor. Bazı hastalarda bulgular hafif şekilde başlayıp yavaş ilerleme gösterirken bazılarında ilerleme şiddetli bir şekilde olabiliyor ve hastalığın standart bir tedavisi bulunmuyor. Parkinson tedavi yöntemleri arasında ilaç ve destek terapileri, fizik tedavi ve cerrahi işlemler bulunuyor. Tedavi yöntemi hastanın yaşına, hastalığın evresine ve belirtilerine göre değişiyor" dedi.

Etiketler : Parkinson Uzm. Dr. Bak beyinde dopamin
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