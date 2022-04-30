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30 Nisan 2022 Cumartesi 09:30:00 - Güncelleme:30 Nisan 2022 Cumartesi 09:39:00

Pandemiden sonra eklem ağrıları arttı

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Uzmanlar, pandemi sonrası çok yaygın eklem ağrıları vakalarına rastladıklarını belirterek "Kesin olan bir şey var ki, Kovid sonrası eklemlerde ve kaslarda ağrıları çok sık görüyoruz" dedi.

Özellikle kramp şeklinde kasılmalar ve adale ağırları ile sıklıkla karşılaştıklarını kaydeden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Aşık, bu duruma pandemi döneminin neden olduğunu söyledi. Aşık, "Diğer viral enfeksiyonlarda gördüklerimizden daha farklı olarak Kovid'den sonra bunları daha şiddetli olarak gördük. Acaba reaktif artrit şeklinde bir tablo mu yoksa, Kovite özgü bir şey mi; bunların hepsi daha ileri tarihlerde netleşecek. Kesin olan bir şey var ki, Kovid sonrası eklemlerde ve kaslarda ağrıları çok sık görüyoruz. Özellikle kramp şeklinde kasılmalar adale ağırları sıklıkla karşılaştığımız şikâyetler. Kırık sonrası, ameliyat sonrası veya basit travma sonrası oluşan ağırları daha şiddetli hisseden hastalarımız da oldu. İnflamatuar hastalıkların eklemlerde oluşturduğu olumsuz etkiler yani dejenerasyonlar mutlaka olur. Eğer tedavi edilmezse çeşitli önlemler alınmazsa mutlaka olumsuz etkilerini ileride daha fazla olarak göreceğiz. Yani eklemlerdeki dejenerasyon halk arasında kireçlenme dediğimiz tablo ile karşımıza çıkacak" diye konuştu.

Etiketler : pandemi koronavirüs eklem ağrıları yusuf aşık
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