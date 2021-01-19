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19 Ocak 2021 Salı 03:53:00 - Güncelleme:19 Ocak 2021 Salı 18:29:00

Pandemide tetik parmak hastalığına dikkat

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Doç. Dr. Didem Sezgin Özcan, pandemi sürecinde telefon, tablet ve bilgisayarların fazla kullanımına bağlı olarak duruş bozukluklarının ortaya çıktığını söyledi.

Doç. Dr. Didem Sezgin Özcan, "Bu dönemde omurga, kas ve eklem ağrılarına bağlı şikayetlerde ciddi artışlar görülmekte” dedi. Doç. Dr. Didem Sezgin Özcan, akıllı cihazların parmaklarda yol açtığı kas ve eklem ağrılarını şöyle sıraladı: “Tetik parmak; parmaklarımıza hareket veren kasların aşırı kullanılması nedeniyle tendonların içinden geçtikleri kanallarda sıkışması ve takılması durumudur. Kireçlenme; kıkırdak yapısının bozulmasına bağlı olarak elde tutukluk ve ağrı hissinin yaşanması veya şekil bozukluklarının gelişebilmesidir. Tendinitler; devamlı klavye, fare kullanımı veya cep telefonunda mesaj yazılması sonrası görülebilir. Ödem ve zedelenme durumudur. Bağ Zorlanmaları; özellikle telefonu tek elle tutma ve başparmağı kaydırma hareketine bağlı oluşan küçük yaralanmalardır.”

Etiketler : Didem Sezgin Özcan tetik parmak hastalığı pandemi ağrı sağlık
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