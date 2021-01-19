Pandemide tetik parmak hastalığına dikkat

Doç. Dr. Didem Sezgin Özcan, "Bu dönemde omurga, kas ve eklem ağrılarına bağlı şikayetlerde ciddi artışlar görülmekte” dedi. Doç. Dr. Didem Sezgin Özcan, akıllı cihazların parmaklarda yol açtığı kas ve eklem ağrılarını şöyle sıraladı: “Tetik parmak; parmaklarımıza hareket veren kasların aşırı kullanılması nedeniyle tendonların içinden geçtikleri kanallarda sıkışması ve takılması durumudur. Kireçlenme; kıkırdak yapısının bozulmasına bağlı olarak elde tutukluk ve ağrı hissinin yaşanması veya şekil bozukluklarının gelişebilmesidir. Tendinitler; devamlı klavye, fare kullanımı veya cep telefonunda mesaj yazılması sonrası görülebilir. Ödem ve zedelenme durumudur. Bağ Zorlanmaları; özellikle telefonu tek elle tutma ve başparmağı kaydırma hareketine bağlı oluşan küçük yaralanmalardır.”