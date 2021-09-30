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30 Eylül 2021 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:30 Eylül 2021 Perşembe 09:30:00

Pandemide obezite isim değiştirdi: Covibesity

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Uzmanlar koronavirüs nedeniyle azalan fiziksel aktivite ve değişen beslenme alışkanlıklarının 'Covibesity'e yol açtığını belirterek, "Hem obeziteye karşı, hem de kalp sağlığını korumak için Akdeniz tipi beslenin ve hayatınıza mutlaka yürüyüşü dahil edin" dedi.

Uzmanlar koronavirüs nedeniyle azalan fiziksel aktivite ve değişen beslenme alışkanlıklarının 'Covibesity'e yol açtığını belirterek, "Hem obeziteye karşı, hem de kalp sağlığını korumak için Akdeniz tipi beslenin ve hayatınıza mutlaka yürüyüşü dahil edin" dedi. Diyetisyen Fatma Altıntaş Kaplan, Kovid-19 pandemisi nedeniyle insan hayatında birçok şeyin değiştiğini belirterek, bu dönemde artan obezite durumunu ifade eden 'Covibesity' adında yeni bir terimin ortaya çıktığını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü literatürüne 'Covibesity' olarak giren terimin yeni bir pandemi olarak tanımlandığını anlatan Kaplan, özellikle azalan fiziksel aktivite ve değişen beslenme alışkanlıklarının obezite oranlarında artışa neden olduğunu aktardı. Kardiyovasküler hastalıkların oluşumunda birçok risk faktörü bulunduğunu ve obezitenin bunların en başında geldiğini anlatan Fatma Altıntaş Kaplan, 2012 yılında 17,5 milyon insanın ölümüne neden olan kalp hastalıklarının, 2033'te 22,2 milyon insanın ölümüne sebep olabileceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

'BİTKİSEL YAĞLARI TERCİH EDİN'

Mümkün olduğunca sağlıklı yağların tüketilmesi gerektiğini belirten Kaplan, zeytinyağı, fındık yağı, keten tohumu, avokado gibi doymamış bitkisel yağların tercih edilmesinin önemli olduğunu söyledi. Beslenmede günlük 4-5 porsiyon sebze ve meyveye yer verilmesi gerektiğini aktaran Fatma Altıntaş Kaplan, "Kalp sağlığını korumada günlük posa alımı çok önemlidir. Günlük 25-30 gram diyet posası alımından bahsediyoruz. Bunun için tam tahıllı besinleri hayatımıza dahil edelim. Kuru baklagillere haftada 2 defa yer vermeye çalışalım" diye konuştu.

Etiketler : Pandemide obezite Covibesity Diyetisyen Fatma Altıntaş Kaplan
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