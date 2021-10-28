Pandemide nüfusun yüzde 60'ı kilo aldı

Pandemi stresi sedanter yaşam tarzını yaygınlaştırdı. Diyetisyen Gözde Karaca Kayan, "Aşırı yağlı ve şekerli yiyeceklerin tüketimindeki artış, düzensiz uyku, hormonal değişim ve fiziksel aktivitelerdeki azalmayla kendini gösteren sedanter yaşam tarzı ile kıyafetlerimizin içine sığamıyoruz" dedi. "Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması" da Türkiye'nin yüzde 60'ının pandemide yaygınlaşan sedanter yaşam tarzıyla kilo aldığını ortaya koyuyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, dünyada yaşayan insanların yüzde 60 ile yüzde 85'i, yeterince fiziksel aktivite yapmayıp sedanter bir yaşam tarzı sürdürüyor. Yapılan araştırmalar, tembelliğe dayalı bir yaşamı ifade eden sedanter tarzın, pandemide değişen beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak arttığını gösteriyor.



DUYGUSAL YEME DAVRANIŞI SIKLIK KAZANDI

Pandeminin yarattığı stres ve kaygının bir sonucu olarak duygusal yeme davranışlarının arttığını söyleyen Gözde Karaca Kayan, "Araştırmamız, olumsuz duygularla başa çıkmak için çareyi aşırı karbonhidratlı, şekerli ve yağlı yiyeceklerde bulduğumuzu gösteriyor. Buna karşın bağışıklık sistemimizi destekleyen meyve, sebze ile zencefil, zerdeçal gibi antiinflamatuar baharatların tüketiminde gözle görülür bir şekilde artış yaşandığını tespit ettik. Önceden hiç meyve tüketmeyen çocukların bu süreçte meyve yeme alışkanlığı kazandığını gördük" ifadelerini kullandı.