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29 Ağustos 2021 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2021 Pazar 08:00:00

Pandemide kabuslar ve uyku bölünmeleri arttı

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Koronavirüsün tüm dünyada insanların uykusunu nasıl etkilediği araştırıldı. Araştırmada, uykuya dalma sıkıntıları, uykunun bölünmesi, kabus görme, uyanma sıkıntıları gibi sorunların arttığı ortaya çıktı.

Koronavirüsün tüm dünyada insanların uykusunu nasıl etkilediği araştırıldı. Araştırmada, uykuya dalma sıkıntıları, uykunun bölünmesi, kabus görme, uyanma sıkıntıları gibi sorunların arttığı ortaya çıktı. Arizona Eyalet Üniversitesi Edson Hemşirelik ve Sağlık İnovasyonu Koleji, yaşları 18 ile 80 arasında değişen ve yüzde 72'si kadın 991 katılımcıdan oluşan grup üzerinde uyku düzeni araştırması yaptı. Araştırma, 79 ülkede yaşayan insanlardan gelen yanıtlarla çevrimiçi gerçekleşti. Araştırma sonuçlarını değerlendiren Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, "Koronavirüs pandemisinde ortaya çıkan uykusuzluk sorunları daha da belirginleşti. Buna koronasomnia da diyorlar. Araştırmada, uykuya dalma sıkıntıları, uykunun bölünmesi, kabus görme, uyanma sıkıntıları gibi sorunlar olduğu ortaya çıkmış. Bunların hepsinin bir sebebi var. Bu insanların yarısında uyku bozukluğu, uykuya dalma bozuklukları ve uyanma bozuklukları ortaya çıkmış. 3'te 2'sinden fazlasında da depresyon bulguları ortaya çıkmış" dedi.

UYKUSUZLUĞUN BİR SEBEBİ VAR

Pandemi öncesine göre uykusuzluk sorunlarının ve depresyon bulgularının artmış olduğunu belirten Dr. Onultan, "Uyku sorunlarının hepsinin bir nedeni var. Evde kapalı kalma dönemleri, iş kaybı tedirginlikleri, eskisi kadar güneş almama, özellikle mavi ışık dediğimiz tablet, telefon ve bilgisayarla çok iç içe olmak ve bunların yatak odasında olup uyku hijyenini bozması sebep olarak gösterilebilir. Saat 9'dan sonra bu tip kaynaklara maruz kaldığınız zaman melatonin denilen hormonun salınımında sıkıntı oluyor. Bu yüzden bunların hepsi uykusuzluk sorunları içerisinde bir sebep diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Pandemide kabuslar Koronavirüs pandemisi Arizona Eyalet Üniversitesi
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