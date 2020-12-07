Pandemide ıspanak ve yumurtadan vazgeçmeyin

Ispanakta depresyonu hafifleten ve yorgunluğu azaltan folik asit bulunduğunu anlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, “Yeşil yapraklı sebzelerden ıspanak, pazı, brokoli, karnabahar, pırasa, kırmızı lahana, semizotu tüketin. Kuruyemiş de yiyebiliriz ama dengeli olmalıyız çünkü kalorisi yüksek. Ceviz omega-3 kaynağı, bağışıklığı güçlendirir. Hindi eti ve yulaf da yenmelidir” diye konuştu. Karbonhidrat ağırlıklı beslenmenin bağışıklığı sistemini zayıflattığını aktaran Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, “Sabah simit veya poğaça yediyseniz yanına peynir ve yumurta ekleyin. Öğlen sebze tüketin, böyle dengelersek hem sağlığımız bozulmaz hem de zararsız olduğu için mutsuzluğun önüne geçilir. Yumurta en elzem besin kaynaklarımızdan biridir, her sabah tüketilebilir. Çok iyi bir protein kaynağıdır, tok tutar” ifadelerini kullandı.

