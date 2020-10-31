  • BIST
    1112.37
  • Dolar
    8,3465
  • Euro
    9,6728
  • Altın
    504,2870
İstanbul
7 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşgalci Ermenistan ordusu ağır kayıplar veriyor!
Khabib Nurmagomedov'dan Macron'a ayetle cevap
43 saat sonra müjdeli haber geldi! İzmir'de enkazdan 2 kişi daha çıkarıldı
Burhan kuzu vefat etti
İzmir'de zamana karşı mücadele!
‘Donuk ekmek' alın vücudunuzu koruyun
Afrika Avrupa'nın hurdalığı oldu
Karabağ'da 'tansiyonu düşürme' anlaşması
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis için yeni Navtex
Grip aşısı krizi büyüyor: Ölü sayısı 83'e yükseldi
İstanbul'da Mavi Dolunay
Deprem ile ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı
Büyükçekmece'de balıkçı teknesi battı!
İzmir'den acı haber! Can kaybı artıyor...
İzmir'deki depremde 33 saat sonra mucize
5 Kasım'da felaketi yaşayacak
İzmir provokatörleri tutuklandı
Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Geçirdiği zor günleri atlatmaya çalışan Ebru Şallı menajer toplantısında
Fransız askısıyla gündem olan Seda Sayan ticarete atılıyor
Hoş geldin yeni yaş
İşte İzmir depreminin ürküten sesi
'İyi Günde Kötü Günde' dizisi final yapan Yasemin Kay Allen gözünü AVM'de açtı
31 Ekim 2020 Cumartesi 11:57:00 - Güncelleme:01 Kasım 2020 Pazar 08:05:00

Pandemide hamilelere 6 önemli sonbahar tavsiyesi

ABONE OL

Kovid-19 enfeksiyonundan korunmak hamilelik döneminde ayrı bir öneme sahip. Bunun nedeni ise bağışıklık sistemindeki değişimlerin anne adaylarını viral solunum yolu enfeksiyonlarına daha duyarlı hale getirmesi ve koronavirüsün daha ağır seyredebilmesi.

Sonbaharla birlikte Kovid-19’un yanı sıra damlacık yoluyla bulaşan nezle, grip, farenjit, tonsilit ve sinüzit gibi diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarının sık görülmesi, süreci daha da zorlu bir hale getirebiliyor. Yüksek ateş, baş ağrısı, yaygın vücut ağrısı ile seyreden gribe influenza virüsleri neden oluyor ve bu 2 enfeksiyon aynı anda oluştuğunda daha ağır tablolar oluşabiliyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Jale Dal Ağca, Covid-19’un belirtilerinden biri olan yüksek ateşin hamilelik sürecinde bebeği olumsuz yönde etkileyebileceği uyarısında bulunarak, “Anne karnındaki bebeğin özellikle ilk 3 ayda tüm yaşamsal organ ve dokuları tamamlandığı için bu süreçte enfeksiyonlardan korunmak ayrı bir öneme sahip. Bunun yanı sıra diyabet, hipertansiyon, astım ve alerji gibi kronik hastalığı olan anne adaylarının sonbahar gibi mevsim geçişlerinde Covid-19 ve diğer viral enfeksiyonlara karşı yatkınlıkları artıyor. Dolayısıyla bu dönemde mevcut kronik hastalıklarının kontrolü daha önem kazanıyor” diyor.

Günlük ısı değişimlerine dikkat

Aşırı terlemek ve üşümek bağışıklık sistemini olumsuz yönde etkiliyor. Bu nedenle günlük ısı değişimlerini dikkate alarak giyinmeniz çok önemli. Sonbaharda ısı değişimlerine uygun, sentetik olmayan, pamuklu kıyafetleri tercih edin.

Bu 5 kuralı asla unutmayın

Hamilelik döneminde sosyalleşmek psikolojimiz üzerinde olumlu etkiye sahip. Ancak sosyalleşirken bu 5 kuralı asla unutmayın: Kalabalık mekanlara girmeyin. Maske kullanın, temas ettiğiniz kişilerin mutlaka maske kullanmalarını sağlayın. 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralını asla ihlal etmeyin. Öpüşmekten ve tokalaşmaktan kaçının. Ellerinizi yüzeylere temas ettikten sonra en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkayın, bulunduğunuz ortamda bu mümkün değilse, dezenfektan kullanın.

Uykusuz kalmayın

Güçlü bir vücut direnci için uykusuz kalmayın, günde en az 7-8 saat uyumaya özen gösterin. Son 3 ayda bebeğin büyümesi nedeniyle uyku kalitesi azalabiliyor. Dolayısıyla bu dönemde yatak ve yastığın kalitesi çok önem kazanıyor. Uykunun kalitesini artırmaya yönelik bel, sırt ve bacak destek ürünlerinden faydalanabilirsiniz.

Grip aşısını mutlaka yaptırın

Hamilelikte güvenle yaptırabileceğiniz aşılardan biri, grip aşısıdır. Grip aşınızı mutlaka yaptırın. Özellikle Covid-19 pandemi döneminde, her 2 hastalığın birlikte olması ağır bir tablonun gelişme riskini artırabileceği için grip aşısı olmayı ihmal etmeyin. Grip aşısı hem sizi hem de doğumdan sonra ilk 6 ay bebeğinizi gripten koruyacaktır.

Bitki çayları tüketin, ancak!

Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için bebeğinizin de sağlığını olumsuz etkilemeyen bitki çaylarından tüketebilirsiniz. Günde 2 fincandan fazla olmamak şartıyla; zencefil, ıhlamur, kuşburnu veya kekik çayı tüketmeniz, bağışıklık sisteminizi destekler. Zencefil, hamilelik döneminde bulantı ve kusma şikayetinde de fayda sağlıyor. Ancak dikkat! Anason, ebegümeci, ısırgan, rezene, meyan kökü, ahududu yaprağı, biberiye, adaçayı ve civanperçemi gibi bitkilerden yapılan çaylar aşırı tüketildiklerinde rahimde kasılmaları uyarıp, düşük ya da erken doğuma neden olabiliyorlar.

Her gün 30 dakika yürüyün

Düzenli yürüyüş yapmak solunum kondisyonunu artırması sayesinde vücudumuzu enfeksiyonlara karşı daha dirençli hale getiriyor. Vücut bağışıklığınızı arttırmak için bol bol hareket edin, her gün 30 dakika tempolu bir şekilde yürümeyi alışkanlık haline getirin. Bunu, virüslerin bulaşma riskine karşı daha çok sakin bir ortamda, mümkünse açık havada yapmaya çalışın.

Etiketler : Pandemide hamileler hamilelere tavsiyeler Dr. Jale Dal Ağca hamilelik anne adayları
Yağmur Tanrısevsin'den uluslararası anlaşma

Yağmur Tanrısevsin'den uluslararası anlaşma
İnanmasalar da estetiğim yok

İnanmasalar da estetiğim yok
'Kadına şiddete son' şarkısı

'Kadına şiddete son' şarkısı
Kaan Yıldırım'ı Hadise sorusu utandırdı

Kaan Yıldırım'ı Hadise sorusu utandırdı
Aileye ev değil ömür alınır

Aileye ev değil ömür alınır
Sorumsuzluğa devam

Sorumsuzluğa devam
Naz Elmas evliliklerindeki kriz iddialarına açıklık getirdi: Eşim huzur almaya gitmişti

Naz Elmas evliliklerindeki kriz iddialarına açıklık getirdi: Eşim huzur almaya gitmişti
Annesinin kopyası

Annesinin kopyası
Hande Ünsal pandemi sürecinde boş durmuyor... Yeni şarkısına klip çekti

Hande Ünsal pandemi sürecinde boş durmuyor... Yeni şarkısına klip çekti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER