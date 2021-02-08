Pandemide dişler daha hızlı çürüdü

Kovid-19 pandemisi nedeniyle, hastaların ağız ve diş sağlığı tedavilerine zaman ayırmalarının sekteye uğradığını ifade eden Endodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ece Çalışkan, son günlerde özellikle kırık diş ve kanal tedavisi gereksiniminde büyük artış gözlemlediklerini söyledi. Dr. Ece Çalışkan, "Pandemi sürecinde daha sık yemek yememiz ile aşırı kilo aldık. Virüsten korunmak adına vitamin takviyesi olması niyetiyle eskiye nazaran daha fazla meyve tüketir olduk. Bir de bunlara evden çalışma düzeninde bulunan kişilerin bilgisayar karşısında daha fazla vakit geçirerek daha fazla abur cubur tüketmesi ile televizyon ve tablet karşısında daha fazla zaman geçirme de eklenince dişlerimizi fırçalamayı unuttuk. Ya da fırçalasak da rutin temizlik için olan diş hekimi ziyaretlerimizi aksattık. TV karşısında, daha fazla çay ve kahve tüketince de bu durum, genel sağlığımıza olan etkilerinin yanında ağız ve diş sağlığımıza da bir takım olumsuz tesirlerde bulundu. Dişlerimizde çürük oluşumu hızlandı" dedi.