Pandemide çocukların ortak sorunu: Enerji patlamasını hiperaktivite ile karıştırmayın

Çocuklarda pandemi döneminde başlayan enerji patlamalarını hiperaktiviteyle karıştırmamak gerektiğini söyleyen uzmanlar, "Hiperaktivitede yaşıtlarına göre belirgin haraketlilik, çok konuşma, dikkatini toparlamakta zorluk, unutkanlık, dağınıklık, sabırsızlık gibi belirtiler arasında sayılabilir" dedi. Hiperaktivite tanısı konulurken çocuğun, pandemi öncesindeki durumunu da göz önünde bulundurması gerektiğinin altını çizen Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Leyla Ezgi Tüğen, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanısı konulabilmesi için söz konusu belirtilerin çocuğun sürekli vakit geçirdiği en az iki ortamda olması ve çocuğun hayatında belirgin zorluklara neden olması gerektiğini aktardı. Tüğen, "Bizim için de okulun olmaması hem yeni tanı alan hem takipli çocuklarımız için değerlendirmede zorluk yaşamamıza neden oldu. Çocukların ruhsal sistemleri yetişkinlerden daha hassas. Çocuklar bir süre sonra değişebilir. Ancak şunu unutmamalıyız, çocukların yaşadığı hem sosyal ilişkiler, hem aile ilişkileri, hem de akademik açıdan kayıplar çok önemli" uyarısında bulundu.

