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29 Mart 2021 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:29 Mart 2021 Pazartesi 09:00:00

Pandemide çocukların öfke davranışları arttı

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Uzmanların 17 ilden 350 aile ve çocukları üzerinde yaptığı çalışmada, pandemi döneminde çocukların saldırganlık ve öfke davranışlarında artış olduğu ortaya çıktı.

Prof. Dr. Sibel Kazak Berument, çocukların uzaktan eğitimde yaşadıkları güçlüklerle hem saldırganlıkları hem kaygıları hem kurallara karşı gelmelerinin, sosyal medyada daha fazla zaman geçirmeleri ve siber kurban olmaları ile anlamlı bir şekilde ilişkili bulunduğunu belirtti. Prof. Dr. Berument, "Hangi sonuç değişkenine bakarsak bakalım çocukların uzaktan eğitimdeki güçlükleri birincil olarak ortaya çıkardı. Annelerin ise ciddi bir şekilde hem kaygı hem depresyon hem de stres düzeylerinde artış olduğunu gördük. Bu artışın bir kısmı yakınlarını Kovid-19'dan kaybetmekle, bir kısmı da ev içerisinde yaşadıkları zorluklarla ilgili. Çocuklarına karşı ise daha çok psikolojik kontrol kullandıklarını gözlemledik. Fakat ilginç bir şekilde hem anneler hem babalar çocuklarına okul eğitimleri ile ilgili olan baskılarını azaltmışlardı, daha az performans baskısı gösteriyorlardı. Annelerin stresinin çok arttığını göz önünde bulundurursak, annelerin sosyal desteğe çok ihtiyacı olduğunu ve bunu vermemizin önemli olduğunu gördük" diye konuştu.

Etiketler : pandemi çocuklar Kovid-19 Prof. Dr. Sibel Kazak Berument
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