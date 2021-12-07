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07 Aralık 2021 Salı 09:00:00 - Güncelleme:07 Aralık 2021 Salı 09:00:00

Pandemide çocuklarda miyopi yüzde 50 arttı

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Amerika'da bilim insanlarının yaptığı araştırma, miyopinin arttığını ortaya koydu.

Amerika'da bilim insanlarının yaptığı araştırma, miyopinin arttığını ortaya koydu. Özellikle pandemi döneminde online eğitim sürecine girilmesi ve evden çalışma sisteminin gelmesiyle ekrana bakma süresine bağlı olarak yaşanan artış dikkat çeken bir tabloyu gözler önüne serdi. Araştırma sonuçlarında okul öncesi çağdaki çocukların yüzde 50'sinin miyopi olduğunun altını çizen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ömer Kocabıyık, "Çocuklar gözlerini kısarak bakmaya, gereğinden fazla kırpmaya, kaşımaya ve yakından bakma ihtiyacı duymaya başlıyor. En belirgin belirti, gözlerini kısarak bakma. İlkokul ve ortaokul yaş grubu, zaten göremediğini ifade ediyor" diye konuştu.

Miyopinin gözde farklı problemlere de neden olabileceğini belirten Kocabıyık, "Özellikle miyopinin artmasıyla birlikte retina bozuklukları retina içindeki tabakalarda ayrılma gibi daha büyük sorunlar gelişebilir. Bu sadece çocuk veya ergen yaş grubunda değil, ileri yaş grubunda da ve ileri derece miyopi olan hastalarda da daha önemli bir risk faktörü. Çünkü zaten ilerlemiş olan hastalarda ekran maruziyeti arttığında bu tip retina hastalıklarının oluşma riski artıyor. Eskiden 20'li yaşlarda miyopinin duracağını öngörüyorduk. Fakat artık artan ekran maruziyeti, bağımlılığı ya da iş yerinde bilgisayara bakma süresi ile bunu öngöremiyoruz. Yani 30'lu, 40'lı yaşlarda da ilerleyebiliyor. Hastalarda dikkate alınmayan cisim uçuşmaları, gölgeli görmeye kadar varabiliyor" uyarısında bulundu.

Etiketler : çocuklarda miyopi pandemi Op. Dr. Ömer Kocabıyık
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