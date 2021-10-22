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22 Ekim 2021 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:22 Ekim 2021 Cuma 08:30:00

Pandemide Bruksizm patlaması yaşandı

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Diş gıcırdatma olarak tabir edilen bruksizm hastalığının görülme sıklığı, pandeminin de etkisiyle yaşanan kaygı ve strese bağlı olarak tırmanışa geçti.

Diş gıcırdatma olarak tabir edilen bruksizm hastalığının görülme sıklığı, pandeminin de etkisiyle yaşanan kaygı ve strese bağlı olarak tırmanışa geçti. Ağız, Diş Sağlığı ve Estetik Diş Hekimi İlayda Dal, "Normal bir birey istemli olarak en fazla 70 kilogram ısırma gücüne sahipken, bruksizm hastalığı olan kişiler 400 kilogramdan fazla ısırma kuvvetine sahip olabiliyor" dedi. Bruksizmin başlangıç şikayetlerini sıralayan Diş Hekimi İlayda Dal, "Kişinin uyku arkadaşını uykusundan uyandıracak kadar yüksek sesli dış gıcırdatma veya sıkma, artan diş ağrısı ve hassasiyeti, sabah kalkıldığında baş ağrısı, yüz ağrısı ve çene ağrısı gibi şikayetler oluşur. Tedavi edilmediğinde zamanla şikayetler ilerler ve yemek yemede zorluk, çene eklemi problemlerine bağlı olarak ağzı açıp kapamada zorluk tabloya eklenir. Ağzı açma ve kapama sırasında çene ekleminden 'klik' tarzı ses gelmesi eklem problemi başladığını gösterir. İleri dönemde çenede kitlenme, ağız açma sırasında çenenin etkilenen tarafa doğru kayması, dişlerde sallanma ve diş kırıkları, şakaklarda başlayan donuk baş ağrısı gibi belirtiler de bunlara eklenir" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Bruksizm patlaması Diş Sağlığı ve Estetik Diş Hekimi İlayda Dal bruksizm
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