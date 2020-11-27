Pandemide ağrılar arttı

Doç. Dr. Mehmet Ağırman, eklemlerde yeni başlayan şişlik, kızarıklık ve sıcaklık artışı gibi durumların çoğunlukla romatizmal hastalıklarda görülebileceğini aktararak, "Literatürde Kovid-19 ilişkili eklem tutulumu çok nadir birkaç vakada bildirildi. Yeni tip koronavirüste (Kovid-19) daha yaygın, şişlik veya kızarıklık yapmayan eklem ağrıları olabilir. Bu ağrılar yine hastalık nedeniyle çıkan ateşe bağlı olarak da görülebilir." ifadelerini kullandı. Nadir oluşan baş ağrıları için endişelenmemek gerektiğini belirten Ağırman, şunları kaydetti: "Hasta, daha önce hissetmediği, yeni başlayan bir baş ağrısından şikayetçi ise öncelikle nörolojik değerlendirme, tansiyon kontrolü, ateş takibi yaptırmalı. Uzun zamandır olan, sık tekrarlayan, tanısı konulmuş baş ağrısı varsa, beraberinde burun tıkanıklığı, ateş, öksürük gibi ek bir şikayet yoksa endişelenmeyebilir. Ancak şiddetli ve yeni başlayan her baş ağrısında nörolojik muayenesini ihmal etmemesini öneriyoruz."

