VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'den dikkat çeken Squid Game yasağı!
İran'dan gündemi sarsacak iddia!
Şimdiye kadar hiç görülmemişti! Koronavirüs oraya da sıçradı
Kuzey Kore liderinden kıtlık çağrısı: Siyah kuğu yiyin
Kürsüde BM raporunu yırttı!
Kaynak yaptı... Bakan Varank'tan fabrika ziyareti
Roma'da kritik zirve! Önemli konular masada
BES'i çocuklar besledi
O terörist Erivan'da
Asgari ücretli, emekli ve esnaf için iyi haber
"Kuvvetli Yağışa Dikkat!"
Tarkan ve Kurt!
Gülşen konserinde şoke eden hakaret
New York'ta kafa dağıtıyor
Dengesiz havalarda bağışıklığı portakal suyuyla koruyun
‘Süper Grip'te antibiyotik kullanımı zirve yaptı
Tarçın çayı ağrıları azaltıyor Balla karıştırmak etkisini artırır
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 31 Ekim
Pandemide acile gitmeden önce bu belirtilere dikkat
Türkiye, Yemen'deki bombalı saldırıyı kınadı
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek
Çavuşoğlu'ndan SİHA açıklaması!
Marmaray'dan 'seferlerde aksama' açıklaması
Türkiye de imzaladı! G-20 zirvesinde vergi kararı
31 Ekim 2021 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:31 Ekim 2021 Pazar 07:30:00

Pandemide acile gitmeden önce bu belirtilere dikkat

ABONE OL

Pandemide hastanın evde geçirebileceği soğuk algınlığı gibi şikayetlerinde telaşa kapılarak gerekmediği halde acil servise başvurması doğru değil.

Pandemide hastanın evde geçirebileceği soğuk algınlığı gibi şikayetlerinde telaşa kapılarak gerekmediği halde acil servise başvurması doğru değil. Burun akıntısı, hapşırık gibi sorunlar yaşayanların yüksek ateş veya nefes darlığı gibi şikayetleri olmadığı takdirde, acil servise değil, polikliniğe gitmeleri gerekiyor.

Kovid-19'un gölgesinde girdiğimiz sonbaharda, havaların soğumasına okulların açılması ve kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirilmesi de eklenince üst solunum yolu enfeksiyonları başta olmak üzere birçok hastalık karşımıza sık çıkmaya başladı. Ancak dikkat! Acıbadem International Hastanesi Acil Servis Sorumlu Hekimi Dr. Rıdvan Acar, pandemide hastanın kimi durumlarda evde geçirebileceği soğuk algınlığı (nezle) gibi şikayetlerinde telaşa kapılarak gerekmediği halde acil servise başvurmasının doğru olmadığını belirterek "Burun akıntısı, hapşırık gibi sorunlar yaşayan hastaların yüksek ateş veya nefes darlığı gibi şikayetleri olmadığı takdirde, acil servise değil, polikliniğe gitmelerini öneriyoruz. Böylece acil servislerde, uzmanların acil ihtiyacı olan hastalara ayıracak zamanı kalabiliyor, ayrıca başvuracak kişiyi farklı enfeksiyon risklerinden uzak tutuyor" diyor. Acil Servis Hekimi Dr. Rıdvan Acar, bugünlerde acil servislere başvurularda büyük artış olduğunu belirtirken, en çok başvuru nedenlerini sıraladı; pandemide acil servise gitmeden önce dikkat edilmesi gereken belirtileri anlattı

ANİ BAŞLAYAN BEL AĞRISI VARSA

Özellikle bazı şikayetlerin ertelemeye gelmeyeceğini ve bu durumda mutlaka acil servise başvurmak gerektiğini belirten Dr. Rıdvan Acar, şöyle konuşuyor: "Nefes darlığı, anaflaksi (çok ciddi alerjik reaksiyon), göğüs ağrısı, aniden başlayan karın, baş ve bel ağrılarının dikkate alınması gerekir. Ancak acil servise en sık başvuru nedenleri arasında yer alan baş ağrısının aniden başlamış olması, ayrıca baş ağrısına eşlik eden ateş, kusma ve ense sertliği gibi menenjiti gösteren bulguların olup olmadığına bakmak gerekir. Hastalar bu sorulara verecekleri cevaba göre acil servise başvurmalıdır. Aksi halde o esnada acilde kalp krizi geçiren bir kişinin tedavisi engellenmiş olunabilir!"

BAĞIRSAK ENFEKSİYONU OLABİLİR

Çocukluk çağı şikayeti olarak algılanan karın ağrısı yetişkinlerde de acil servise başvurularda ilk sıralarda yer alıyor. Dr. Rıdvan Acar karın ağrısının genelde bağırsak enfeksiyonları ve kabızlık gibi acil olmayan durumlardan kaynaklanabildiğini belirterek "Aciliyet gerektiren durumları atlamamak için hastanın göbek üstünde ağrı hissedip hissetmediği önemlidir çünkü göbek üstünde hissedilen ağrıda kalp krizi akla gelmelidir. Bilinç bulanıklığı, ağızdan aseton kokusu gelmesi ise diyabetik ketoasidozu (yani şekerin aşırı yükselmesi, aşırı sıvı kaybı ve kanda asidik yükselme seyreden ciddi bir rahatsızlık) hatırlatmalıdır. Yine ani başlayan karın ağrısı, buna eşlik eden iştahsızlık ve şiddetli ishal durumlarında da vakit kaybetmeden acil servise başvurulması gerekir" diyor.

ÇOCUKLARDA ATEŞ YÜKSEKLİĞİ

Çocukların acil servise getirilme nedeninin genellikle yüksek ateş olduğunu, pandemi döneminde Covid-19 hastalarının da sıklıkla ateş yüksekliği yakınması ile acil servise başvurduklarını belirten Dr. Rıdvan Acar; ateş yüksekliği olan bir hastada menenjit riskine dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Fışkırır tarzda kusma, ense sertliği, şiddetli baş ağrısı ve vücutta döküntü gibi bulguların menenjit hastalığına işaret edebildiğini kaydeden Dr. Rıdvan Acar, çocuklarda ayrıca yüksek ateş nedeniyle ateşli havale tehlikesi bulunduğunun, bu nedenle hekim önerisiyle ateş düşürücü şurup ve ılık duş, vücudun eklem yerlerine soğuk suya batırılmış bez uygulamasına rağmen 38 derece ve üzeri ateşi olanların acil servise getirilmesi gerektiğini söylüyor.

SIRT AĞRISI DA RİSKLİ

Kalp krizi belirtileri arasında yer alan bel ve sırt ağrılarının da acil servis uzmanlarının sık karşılaştığı başvuru nedenleri arasında olduğunu vurgulayan Dr. Rıdvan Akar, toplumda yaygın görülen bel ve sırt ağrısında kritik ayırıma dikkat çekerek şöyle konuşuyor: "Önceden ağrı olup olmadığı, ağrının aniden mi başladığı, bel fıtığı öyküsü olup olmadığı gibi konular sorgulanıyor. Çok şiddetli ve ani başlayan sırt ağrıları aort damarında yırtık olduğuna işaret edebilir. Bazen böbreklerden kaynaklı ağrı da bel ağrısı ile karışmaktadır. Bu durumda muayene ve gerekli tetkikler bir an önce yapılmalıdır" diyor.

Etiketler : bel ağrısı sıt ağrısı pandemi acil servis
Memleketini coşturdu

Memleketini coşturdu
Çocuklar için koşacak

Çocuklar için koşacak
Kızım flört yaşayamaz

Kızım flört yaşayamaz
2 kez koronaya yakalandım

2 kez koronaya yakalandım
Oyuncu olmak doğru kararmış

Oyuncu olmak doğru kararmış
Enis sanıp fotoğraf çektiriyorlardı

Enis sanıp fotoğraf çektiriyorlardı
300 gül jesti

300 gül jesti
Evlilikte çok uçtum!

Evlilikte çok uçtum!
Barınaktan sahiplendi

Barınaktan sahiplendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER