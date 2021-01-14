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14 Ocak 2021 Perşembe 01:33:00 - Güncelleme:14 Ocak 2021 Perşembe 17:20:00

Pandemi sonrası, kalp yetmezliğinde artış olabilir

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Uzmanlar, "Kovid-19 korkusu nedeniyle kalp hastaları doktora gitmiyor.

En tehlikelisi sessiz geçirilmiş kalp krizleri. Pandemi sonrası kalp yetmezliği vakalarında patlama yaşayabiliriz. Bunların büyük bir kısmının da kalp naklinden başka şansı kalmayacak” dedi. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, “Atar ve toplar damar tıkanıklıkları da dahil, hastalar bunu ihmal ediyor ve Kovid nedeniyle acile gelmekten korkuyor. Oysa uzuvlarını kaybedebilirler veya toplar damarlarda pıhtı olduğu için bu pıhtı akciğere atabilir ve ani ölümlere yol açabilir. Pıhtı açısından en kritik dönem ilk 1 haftadır. Pandemi döneminde bu problemleri yaşadığı halde bir şekilde hayatta kalabilen hastalar, ileride geri dönüşümsüz kalp ve damar problemleriyle karşılaşıyor. En büyük sorun ise kalp yetmezliği. Biz bu hastaları daha sonra kalp kasılma fonksiyonları azalmış, ameliyat şansını kaybetmiş olarak görüyoruz. Damar tıkanıklıklarına bağlı uzuv kayıpları da söz konusu. Zaman geçtikçe uzuvlarını kaybetme riski artıyor bu hastaların" dedi.

Etiketler : pandemi kalp yetmezliği Cengiz Köksal sağlık
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