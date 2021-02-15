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15 Şubat 2021 Pazartesi 09:43:00 - Güncelleme:15 Şubat 2021 Pazartesi 09:46:00

Pandemi şişkinliğinden kurtulmanın yolları

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Pandemi stresi ve değişen yeme alışkanlığıyla bağırsak şişkinliği şikayetlerinin de arttığını söyleyen Prof. Dr. Vedat Göral, "Bağırsak şişkinliği, hastalığa bağlı olmadan da yani kişinin yeme içme alışkanlığına göre de oluşabilir" dedi.

Pandemi stresi ve değişen yeme alışkanlığıyla bağırsak şişkinliği şikayetlerinin de arttığını söyleyen Prof. Dr. Vedat Göral, "Bağırsak şişkinliği, hastalığa bağlı olmadan da yani kişinin yeme içme alışkanlığına göre de oluşabilir" dedi. Bağırsak şişkinliği tedavisinden önce altında yatan nedenin bulunması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Göral sözlerine şöyle devam etti: "Şişkinliğin sebebi bulunursa, tedavi daha kolay olur. Şişkinliği gidermek için nane, melisa çayı, papatya, zencefil, zerdeçal, probiyotikler, tarçın, elma sirkesi, hardal, sade soda veya doğal maden suyu yarar sağlar. Gıdaları iyice çiğneyip, yavaş yavaş ve az porsiyonlar halinde yemeli, yemeğe vakit ayırmalıyız. Hızlı hızlı yememeliyiz. Zencefil çayı ve nane çayı gazı gidermede yarar sağlar. Midede oluşan gazı yok etmek için etkili olan zencefil kökü, aynı zamanda metabolizmayı da hızlandırır. Bu çaylar, gaz şikayeti düzelene kadar kullanılmalıdır. Melisa çayı da şişkinlik için yararlıdır. Yemekten 30 dakika sonra melisa çayı demleyip içebilirsiniz. Kuru nane ile evde çay yapabilirsiniz. Mentol etkisi ile ağız içine ferahlık verip mideyi de rahatlatacaktır. Naneyi çay olarak demleyip içebilir, taze naneyi de çiğneyerek mide gazını önleyebilirsiniz."

Etiketler : pandemi koronavirüs şişkinlik
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