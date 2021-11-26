Pandemi miyopi sorununu artırdı Günde 2 saat aydınlık havada gezin çünkü!

Miyopi bozukluğunun giderek arttığı bu günlerde hemen her gün daha çok çocuk ve genç uzağı görememe problemi ile göz hekimlerine başvuruyor. Peki bunun sebebi ne? Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Emrah Altıparmak, "Değişen dünyada, özellikle Kovid-19 sonrası dönemde okulların bile uzaktan eğitime yöneldiği düşünülürse bu risk faktörünün ne kadar önemli olduğu anlaşılabilir. İkinci risk faktörü ise aydınlıkta (açık havada) geçirilen zamanın az olması. Biliyoruz ki günde iki saat veya daha fazla aydınlıkta açık havada geçiren çocuklar miyopiye daha az yakalanıyor. Ancak Kovid-19 döneminde sokağa çıkmanın kısıtlandığı dönemlerde bazı çocuklar ve gençler hiç dışarı çıkamadılar. Bazıları da bunu alışkanlık haline getirip sokağa çıkma kısıtlamaları kalksa bile aynı tarzda yaşamaya devam ettiler" açıklamasında bulundu. Miyopi bozukluğu tedavisi hakkında da bilgi veren Altıparmak ''Miyopi tedavisinde gözlük veya lens kullanarak daha iyi görme sağlayabiliyor kuşkusuz. Hatta 19-20 yaşlarından sonra numara artışı durmuşsa, göz yapısı da uygunsa lazer ameliyatları ile gözlüksüz bir hayat mümkün olabiliyor. Ancak yüksek miyopinin ortaya çıkardığı bazı durumlar var ki ne gözlük ne lens kullanımı ne de lazerle numaraların sıfırlanması ameliyatları bu riskleri ortadan kaldırmıyor" dedi.

