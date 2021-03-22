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22 Mart 2021 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:22 Mart 2021 Pazartesi 10:00:00

Pandemi korkusu diş fırçalamayı artırdı

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Uluslararası bir pazarlama araştırmaları şirketinin verilerine göre; pandeminin ilk 10 haftasında en çok büyüme kaydeden ürünlerden birinin yüzde 274 büyüme oranıyla diş macunu oldu.

Uluslararası bir pazarlama araştırmaları şirketinin verilerine göre; pandeminin ilk 10 haftasında en çok büyüme kaydeden ürünlerden birinin yüzde 274 büyüme oranıyla diş macunu olduğunu belirten Uzm. Dr. Fatma Çiçekdağı Set, "Pandemi ile birlikte diş fırçalama alışkanlığında Türkiye' de yıllardır olmayan bir artış yaşandı. Yine Kovid-19 sürecinde görüntülü platformda gerçekleşen 'tüketicinin nabzını tutma' buluşmalarındaki verilerde, Türkiye' de diş fırçalamanın pandemi ile birlikte arttığı ve 'Her gün dişlerimi fırçalarım' diyenlerin oranının pandemi öncesinde yüzde 30 iken, pandemi döneminde yüzde 50' lere kadar çıktığı sonucuna varılmıştır" dedi.

HASTALIĞI AĞIRLATIRABİLİR

Pandemi sebebiyle insanların ağız ve diş sağlığı kontrollerini ve tedavilerini geçici olarak ertelediklerine dikkat çeken Uzman Dr. Set, "Bir diş enfeksiyonunda, savunma sisteminin bu enfeksiyonu oluşturan patojenlere saldırması için gerekli olan beyaz kan bağışıklık hücrelerinin miktarı önemlidir. Bu kaynaklar en iyi viral saldırıyı önlemek ve viral bir saldırının kötü etkilerine maruz kalmamak için uygulanır. Vücutta biriken ağız içi ve genel sağlık problemleri; bu savunma hücreleri kaynaklarını azaltarak herhangi bir virüs bulaşma durumunda hastalığın ağır seyretmesine sebep olabilir. Ayrıca birçok genel sağlık problemi ağız içi bulgusuna sahiptir" diye konuştu.

Etiketler : pandemi diş fırçaşama macun
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