Pandemi korkusu arttıkça yorgunluk da artıyor

Türkiye genelinde yapılan bir araştırmaya göre, pandeminin uzaması ve sürecin ne zaman biteceğinin belirsizliğine bağlı olarak pandemi yorgunluğu ortaya çıktığının sonucuna varıldı. Araştırma başkanı Prof. Dr. Bülent Dilmaç, "Katılımcıların üçte biri, pandemi sürecinin ilk zamanlarında aldıkları önlemlerin zaman içerisinde azaldığını belirtmişlerdir" dedi. Araştırmada pandemi korkusunun arttıkça yorgunluğun da arttığını gözlemlediklerini söyleyen Prof. Dr. Dilmaç şöyle devam etti:



"Koronavirüse karşı izolasyon, sosyal mesafe karantina gibi önlemlere bağlı olarak bireylerde koronavirüs korkusu gözlenmiştir. Aslına bakarsanız, koronavirüs korkusu, bireylerin pandemiye karşı duygusal verdikleri bir tepkidir. Yapılan araştırmalarda da bu korku, virüsün kendisine veya başkalarına, yakınlarına bulaşma korkusu ile ciddi bir fiziksel rahatsızlık geçirebilme korkusu ve virüsten ölebilme korkusuyla tanımlayabiliriz."