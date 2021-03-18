Pandemi kiloyu, kilo uyku apnesini artırdı

Uyku apnesinin en çok kilolu kişilerde görüldüğü için, uyku apnesinin görülme sıklığı da arttı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Merda Erdemir Işık, "Uykuda ani ölüm ve kalp krizi dışında, gündüz aşırı uyku hali nedeniyle iş ve trafik kazalarına da neden olabilen uyku apnesinden kurtulmanın yolu kilo vermekten, cerrahi ya da solunum cihazı tedavisinden geçiyor" dedi.



TEMEL NEDENİ HAREKETSİZLİK

Dr. Merda Erdemir Işık, uyku apnesinin toplumda görülme sıklığının yüzde 5 civarında olduğunu belirterek, "Salgın döneminde yasakların etkisi ile insanların hareketleri ister istemez azaldı. Tüm günü evde geçirmek zorunda kalan kişilerin yeme alışkanlıklarında da ciddi değişiklikler oldu. Alınan kilolarla birlikte, uyku apnesinin görülme sıklığı da arttı" ifadelerini kullandı.