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18 Mart 2021 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:18 Mart 2021 Perşembe 07:30:00

Pandemi kiloyu, kilo uyku apnesini artırdı

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Salgın döneminde tüm gününü evde geçirmek zorunda kalan kişilerin yeme alışkanlıklarında ciddi değişiklikler oldu. Bu değişiklikler kilo alımını beraberinde getirdi.

Uyku apnesinin en çok kilolu kişilerde görüldüğü için, uyku apnesinin görülme sıklığı da arttı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Merda Erdemir Işık, "Uykuda ani ölüm ve kalp krizi dışında, gündüz aşırı uyku hali nedeniyle iş ve trafik kazalarına da neden olabilen uyku apnesinden kurtulmanın yolu kilo vermekten, cerrahi ya da solunum cihazı tedavisinden geçiyor" dedi.

TEMEL NEDENİ HAREKETSİZLİK

Dr. Merda Erdemir Işık, uyku apnesinin toplumda görülme sıklığının yüzde 5 civarında olduğunu belirterek, "Salgın döneminde yasakların etkisi ile insanların hareketleri ister istemez azaldı. Tüm günü evde geçirmek zorunda kalan kişilerin yeme alışkanlıklarında da ciddi değişiklikler oldu. Alınan kilolarla birlikte, uyku apnesinin görülme sıklığı da arttı" ifadelerini kullandı.

Etiketler : uyku apnesi uyku pandemi koronavirüs hareketsizlik
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