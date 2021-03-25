Pandemi, estetiğe ilgiyi 2 kat artırdı
Kadınlar, pandeminin yarattığı olumsuz psikolojiden kurtulmak için medikal estetik uygulamalarına yöneldi.
Kliniklere başvuran kadınlar daha çok, botoks, dolgu, gençlik aşıları, lazer ve ameliyatsız yüz gençleştirme işlemlerine rağbet gösteriyor. Medikal estetik hekimi Uzman Doktor Yahya Yiğit, pandemi sürecinde kliniğe gelen hasta sayısında 2 kat artış yaşandığına dikkat çekerek, "Pandemiyle birlikte zor zamanlar geçiren ve salgının neden olduğu olumsuz psikolojiden kurtulmak isteyen kadınlar, medikal estetik uygulamalarına yöneldi" diye konuştu.