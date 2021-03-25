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25 Mart 2021 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:25 Mart 2021 Perşembe 09:00:00

Pandemi, estetiğe ilgiyi 2 kat artırdı

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Kadınlar, pandeminin yarattığı olumsuz psikolojiden kurtulmak için medikal estetik uygulamalarına yöneldi.

Kliniklere başvuran kadınlar daha çok, botoks, dolgu, gençlik aşıları, lazer ve ameliyatsız yüz gençleştirme işlemlerine rağbet gösteriyor. Medikal estetik hekimi Uzman Doktor Yahya Yiğit, pandemi sürecinde kliniğe gelen hasta sayısında 2 kat artış yaşandığına dikkat çekerek, "Pandemiyle birlikte zor zamanlar geçiren ve salgının neden olduğu olumsuz psikolojiden kurtulmak isteyen kadınlar, medikal estetik uygulamalarına yöneldi" diye konuştu.


Etiketler : pandemi estetik Doktor Yahya Yiğit botoks dolgu
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