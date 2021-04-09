Pandemi diş sıkma oranı arttı

Salgın döneminde strese bağlı olarak diş sıkma oranı arttı. Uyku sırasında farkında olmadan diş sıkmak ya da gıcırdatmak uyku kalitesini de etkilerken, çene kasına yapılan botoks sayesinde gün boyu baş ve çene ağrısına yol açan bu sorundan kurtulmak mümkün. Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, "Bizim toplumumuzda diş sıkma problemi zaten vardı. Fakat koronavirüs endişesiyle, izole kalmaktan toplumun stresi artınca diş sıkmalar da arttı. Bu, kişinin hayat kalitesini de etkiliyor. Bu nedenle dişini kaybedenler, çene eklemine zarar verenler var. Botoks ile bu çene kası zayıflatılıyor. Kasları zayıflatınca kişi bu kadar dişlerini sıkamıyor ve daha kaliteli uyku uyuyor" dedi.

