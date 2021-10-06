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06 Ekim 2021 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:06 Ekim 2021 Çarşamba 08:30:00

Pandemi depresyonu beşe katladı

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Psikolojik rahatsızlıklar üzerine yapılan iki araştırma, Kovid-19 pandemisinin üniversite öğrencileri arasında şiddetli depresyon yaşayanların oranını beşe katladığını ortaya koydu.

Psikolojik rahatsızlıklar üzerine yapılan iki araştırma, Kovid-19 pandemisinin üniversite öğrencileri arasında şiddetli depresyon yaşayanların oranını beşe katladığını ortaya koydu.

Dr. Nilay Aksoy, "Bu çalışmaya göre de genç nüfusta olağan seviyelerin üzerinde depresyon, anksiyete ve uyku bozukluğu vakaları gözlendi. Şiddetli seviyede depresyon ve kaygı bozukluğuna sahip katılımcıların oranı yüzde 25 çıktı" bilgisini verdi.

UYKU BOZUKLUĞU ERKEKLERDE YÜKSEK

İkinci çalışmanın sonuçlarının, cinsiyetler arasında karşılaştırma yapıldığında kadınların depresyon ve anksiyete seviyelerinin erkeklere kıyasla daha yüksek olduğunu gösterdiğine dikkat çeken Aksoy, "Çalışma sonuçlarına göre uyku bozukluğu görülme oranı ise erkek katılımcılarda daha yüksek" dedi.

Dr. Nilay Aksoy yapılan iki çalışmanın sonuçlarını değerlendirirken, "Elde edilen veriler karşılaştırıldığında Kovid-19 ile şiddetli depresyon seviyesinde beş katlık bir artış yaşandığı sonucuna ulaşabiliriz. Öğrencilerde sosyal yaşamdan uzaklaşma ve gelecek kaygısının ortaya çıkmasıyla pandeminin özellikle genç nüfusu derinden etkilediği yorumu yapılabilir" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Pandemi depresyonu depresyon UYKU BOZUKLUĞU
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