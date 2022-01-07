VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meteoroloji saat verip il il uyardı!
Yeni tedbirler geliyor
Pandemi çocukların göz sağlığını bozdu
Akciğeri brokoli karaciğeri enginarla koruyun
Taş düşürmenin formülü Aslandişi çayı içmek
Babasının silahıyla oynayan çocuk annesiyle kardeşini vurdu
Kurtulmuş: İHA'larla SİHA'larla büyüyoruz
Kazakistan'da gerginlik hakim
Başkan Erdoğan: Milli Muharip Uçak 2029'da göklerdeki yerini alacak
Çavuşoğlu, Etiyopyalı mevkidaşıyla telefonda görüştü
ABD, 30 yıl sonra tehlikeli kimyasallar listesini genişletecek
Bakan Özer'den yarı yıl tatili açıklaması
Kumluca'da 'yasak aşk' kavgası kanlı bitti: 1 yaralı, 1 tutuklama
Vaka sayıları 68 bine yükseldi
DSÖ: Omicron son varyant olmayacak
Kimlik kartına e-İmza'nın yüklenmesine 50 ilde başlanacak
Cumhuriyet savcısı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle açığa alındı
Başkan Erdoğan'dan Kazakistan diplomasisi
ABD'de koronavirüs: Ölenlerin sayısı 832 bin 148'e çıktı
Başkan Erdoğan, yürütme ve yargı temsilcileri ile bir araya geldi
Danıştay'dan MEB'e mülakatlara ilişkin cevap yazısı
Amasya'da köpüren Tersakan Çayı'nda inceleme başlatıldı
İran'dan Kazakistan açıklaması
"Türkiye ile yakınlaştıkları dönemde yaşandı"
07 Ocak 2022 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:07 Ocak 2022 Cuma 08:30:00

Pandemi çocukların göz sağlığını bozdu

ABONE OL

İki yıldan bu yana hayatımızın bir parçası olan pandemi, göz sağlığımızı da olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, uzaktan eğitimle bilgisayara bağlı yaşayan çocuklarda göz sağlığının bozulduğuna dikkat çekiyor.

İki yıldan bu yana hayatımızın bir parçası olan pandemi, göz sağlığımızı da olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, uzaktan eğitimle bilgisayara bağlı yaşayan çocuklarda göz sağlığının bozulduğuna dikkat çekiyor. Evden eğitimle çocuklarda miyopluk oranının artış gösterdiğini kaydeden uzmanlar, göz sağlığı için mavi ışığa maruz kalma süresinin azaltılması, çocukların kitap okuma, çizim yapma ve boyama gibi ekran gerektirmeyen aktivitelere katılmaya teşvik edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Şahbaz, "Dışarıda daha az zaman harcanması miyopluk riskini artırabilir. Gün ışığı, gözün uygun şekilde büyümesini, gelişmesini ve odaklanmasını destekleyen önemli bir çevresel faktördür. Ancak, çok fazla loş iç mekan aydınlatması tam tersini teşvik edebilir. Aşırı miktarda düşük ışık, retina ve mercek arasındaki mesafe de dahil olmak üzere gözün gelişmesini negatif yönde etkiler. Göz fazla uzarsa, bu, uzağı görememe ve miyopi ile sonuçlanabilir. Bunlara ek olarak, özellikle ekranlardan yayılan parlak ışıkla tezat oluşturan aşırı loş aydınlatma, çocuklarda göz yorgunluğuna neden olabilir" diye konuştu.

Etiketler : çocukların göz sağlığı PANDEMİ Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Şahbaz
Aşk itirafı

Aşk itirafı
20 bin kişilik kutlama

20 bin kişilik kutlama
Yeni yıl pozu

Yeni yıl pozu
Telli duvaklı Diva

Telli duvaklı Diva
Teyzesinin prensesi

Teyzesinin prensesi
İyi ki bulmuşuz birbirimizi!

İyi ki bulmuşuz birbirimizi!
‘Gecemizi mahvettin'

‘Gecemizi mahvettin'
Üç yıl sonra işbaşı

Üç yıl sonra işbaşı
Mesafeyi iyi koruyamadık!

Mesafeyi iyi koruyamadık!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER