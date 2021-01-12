Paketli ürünlerin etiketi okunmalı

Birçok insan zararlı yiyeceklerden uzak dururken, dışarıdan sağlıklı olduğu düşünülerek alınan paketli ürünler ise tehlike saçıyor. Sağlıklı atıştırmalık adı altında satılan birçok ürün içerdiği glikoz şurubu, yüksek miktarda şeker ve katkı maddeleri ile sağlığa zarar veriyor. Diyetisyen Derya Zünbülcan, tüketicileri aldıkları ürünlerin etiketlerini okumaları konusunda uyardı. Diyetisyen Zünbülcan, "Özellikle bu günlerde bağışıklık sistemimiz bizim için çok kıymetli bir hale geldi. Tükettiğimiz her ürün parçalarına ayrılıp hücrelerimize katılıyor. Tükettiğimiz besinler hücrelerimiz için birer mesajcı haline geliyor. O nedenle paketli ürünlere dikkat edip, etiket okumalıyız" ifadelerini kullandı.

