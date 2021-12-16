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16 Aralık 2021 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:16 Aralık 2021 Perşembe 09:00:00

Özgüvenli kişiler duygu tasarrufu yapmıyor

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Bazı insanların özgüven eksikliği ya da geçmişte yaşadığı güven sarsıcı ilişkiler nedeniyle diğer insanlarla kurduğu ilişkilerde duygusunu paylaşmaktan çekiniyor

Bazı insanların özgüven eksikliği ya da geçmişte yaşadığı güven sarsıcı ilişkiler nedeniyle diğer insanlarla kurduğu ilişkilerde duygusunu paylaşmaktan çekindiğini belirten Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin, bu kişilerin ilişkilerde çekingen, tedirgin, şüpheci ya da ilişkiden zarar görme endişesi taşıdıklarını ifade ediyor. Uzman Klinik Psikolog Öztekin, her ortamda birçok insan ile kısa sürede samimiyet kuran kişilerin genelde özgüvenli, kendisi ile barışık, duygularını rahatça ifade edebilen ve duygularından tasarruf etmeyen insanlar olduklarına dikkat çekiyor. Duygu tasarrufunda önemli olan onları bastırmak değil, yönetebilmektir diyen Öztekin, sağlıklı ve uzun süreli bir ilişki için ise duygulara mantığın da eşlik etmesi gerektiğini vurguluyor.

Etiketler : Özgüvenli kişiler Uzman Klinik Psikolog Öztekin güven sarsıcı ilişkiler
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